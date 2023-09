Europei ciclismo femminile 2023 oggi: orari, percorso, programma, tv, streaming, altimetria, favorite

Si corre oggi, sabato 23 settembre, la prova in linea riservata alle donne elite valida per i Campionati Europei di ciclismo su strada 2023. La manifestazione continentale è giunta alla sua ottava edizione e quest’anno si assegna nel Drenthe, regione dei Paesi Bassi, la maglia blu-stellata, simbolo sempre più prestigioso e riconoscibile in gruppo.

PERCORSO

Si parte da Meppel per arrivare dopo 129.6 km in cima a quello che sarà il punto focale di questa edizione: il Col du VAM (anche detto VAMberg). I primi 61 km della corsa saranno in linea e quasi del tutto pianeggianti mentre si attraverseranno i centri abitati di Havelte, Vledder e Beilen. Al km 61 si affronteranno per la prima volta i 600 metri al 5.9% del Col du VAM, che fornirà da porta d’accesso per il circuito finale: un anello di 14 km da percorrere per 5 volte. La particolarità dello strappo è che gli ultimi 150 metri, quelli che porteranno al traguardo, presentano un pavé piuttosto esigente che può cambiare le carte in tavola.

ALTIMETRIA

FAVORITE

Due nomi su tutti: Lorena Wiebes e Lotte Kopecky. La prima è la velocista più forte al mondo e può tenere sullo strappo, per diventare la prima donna a ripetersi come Campionessa d’Europa; la seconda sembra avere le caratteristiche perfette per il finale e vuole diventare la prima donna a vestire insieme la maglia iridata e quella blu-stellata.

Alle spalle delle prime due, tante altre candidate, tra cui anche le azzurre Elisa Balsamo e Silvia Persico. Chance interessanti anche per chi va forte in salita come Demi Vollering, Katerzyna Niewiadoma o Liane Lippert. Attenzione anche a Marlen Reusser, Juliette Labous e Pfeiffer Georgi.

PROGRAMMA

Meppel-Col du VAM (129.6 km)

Orario di partenza: 13.45

Orario di arrivo: 17.00 circa

PROVA IN LINEA DONNE ELITE EUROPEI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: RaiSport HD, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery Plus, Eurosport.it

Diretta LIVE testuale: OA Sport

Foto: LaPresse