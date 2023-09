Europei Ciclismo 2023, Cattaneo: “Ottimo risultato”; Sobrero: “Non ero al massimo”

I Campionati Europei di ciclismo su strada 2023 si sono aperti con una giornata dedicata interamente alle prove a cronometro, con titoli assegnati in tutte le categorie. Tra gli uomini elite il titolo è andato al giovanissima britannico Joshua Tarling, davanti a Stefan Bissegger e Wout van Aert.

In chiave Italia un ottimo quinto posto di Mattia Cattaneo, che si conferma una volta di più tra i migliori interpreti della specialità sul panorama internazionale. La Federciclismo ha raccolto le sue dichiarazioni dopo la sua prova: “Sono contento, era un punto di domanda dopo la Vuelta visto che sono passati solo due giorni. Ho fatto la prima parte molto bene, nella seconda parte invece ho sofferto molto. Giungere a 30″ dal podio lo considero un buon risultato”.

Molto meno convincente invece la prova di Matteo Sobrero, evidentemente lontano dalla migliore condizione. Solo un 20° posto per lui, con un tempo molto distante dai migliori. Queste le sue parole: “Prova interlocutoria. Sapevo di non essere al massimo ma era importante gareggiare in vista di domani”.

Foto: LaPresse