Equitazione, Europei salto ostacoli Milano 2023: Emanuele Camilli non disputerà la finale individuale

Emanuele Camilli, di comune accordo con il selezionatore della Nazionale italiana di salto ostacoli dell’equitazione, Marco Porro, ha scelto di non prendere parte alla finale individuale degli Europei 2023, in programma domani all’Ippodromo di San Siro a Milano.

La decisione è stata presa per preservare le energie di Odense Odeveld in vista della finale di Nations Cup di Barcellona, dove l’Italia andrà alla ricerca dell’ultimo pass olimpico in palio per poter portare una squadra composta da tre binomi a Parigi 2024.

A spiegare la decisione al sito federale è proprio il selezionatore della Nazionale italiana di salto ostacoli dell’equitazione, Marco Porro: “Insieme ad Emanuele Camilli abbiamo ritenuto opportuno risparmiare le energie di Odense Odeveld, un cavallo di nove anni e quindi con ancora molta esperienza da fare, ma che si è dimostrato perfettamente all’altezza dei tracciati impegnativi su cui si è misurato con il suo cavaliere in queste intense giornate di Campionato“.

Conclude il CT della squadra azzurra: “Le possibilità di arrivare a podio in questa occasione erano poche ed attualmente la nostra Nazionale ha i binomi contati per competere a questi livelli. Per l’insieme di questi fattori, abbiamo deciso di preservare l’importante cavallo in vista della vicina finale di FEI Jumping Nations Cup di Barcellona“.

STARTLIST FINALE INDIVIDUALE

1. 203 Markan Cosmopolit – Jens Fredricson SWE 0.00 0 0 0.00

2. 244 Dynamix de Belheme – Steve Guerdat SUI 0.43 0 0 0.43

3. 72 Cinca 3 – Michael Duffy IRL 2.18 0 0 2.18

4. 164 GL Events Dorai d’Aiguilly – Olivier Perreau FRA 1.79 0 1 2.79

5. 154 Faltic HB – Ben Maher GBR 3.13 0 0 3.13

6. 145 Zineday – Philipp Weishaupt GER 0.31 0 4 4.31

7. 162 Dubai du Cedre – Julien Epaillard FRA 0.61 0 4 4.61

8. 205 Iliana – Henrik von Eckermann SWE 0.70 0 4 4.70

9. 142 Mumbai – Christian Kukuk GER 2.04 0 4 6.04

10. 192 Elektric Blue P – Max Kühner AUT 2.16 4 0 6.16

11. 75 James Kann Cruz – Shane Sweetnam IRL 2.87 0 4 6.87

12. 85 Tornado VS – Armando Trapote ESP 8.11 0 0 8.11

13. 202 Zuccero – Rolf-Göran Bengtsson SWE 0.81 8 0 8.81

14. 74 Mila – Eoin McMahon IRL 0.95 4 4 8.95

15. 83 Jarlin de Torres – Manuel Fernandez Saro ESP 5.07 4 0 9.07

16. 81 Bentley de Sury – Eduardo Alvarez Aznar ESP 1.11 4 4 9.11

17. 211 Odense Odeveld – Emanuele Camilli ITA 1.18 0 8 9.18

18. 204 Cicci BJN – Wilma Hellström SWE 1.50 8 0 9.50

19. 65 Long John Silver 3 N.O.P. – Jur Vrieling NED 1.62 0 8 9.62

20. 193 Equitron Naxcel V – Gerfried Puck AUT 3.63 4 2 9.63

21. 144 Limbridge – Jana Wargers GER 2.28 0 8 10.28

22. 62 Highway TN – Willem Greve NED 5.57 4 1 10.57

23. 23 H&M Miro – Olivier Philippaerts BEL 6.72 4 0 10.72

24. 243 Leone Jei – Martin Fuchs SUI 0.28 4 8 12.28

25. 181 Harwich VDL Johan-Sebastian Gulliksen NOR 2.88 10 0 12.88

26. 25 Iq van het Steentje – Wilm Vermeir BEL 1.96 4 7 12.96

27. 241 Dubai du Bois Pinchet – Bryan Balsiger SUI 1.21 4 8 13.21

28. 33 Franco 79 – Mathias Nørheden Johansen DEN 2.00 8 4 14.00

29. 64 O’Bailey vh Brouwershof N.O.P. – Maikel van der Vleuten NED 7.10 1 6 14.10

30. 73 Vistogrand – Denis Lynch IRL 2.70 4 8 14.70

Foto: Pier Colombo