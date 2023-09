Equitazione, Europei dressage e paradressage Riesenbeck 2023: i risultati di mercoledÃ¬ 6 settembre

La seconda giornata degli Europei 2023 di dressage e paradressage, per quanto riguarda il mondo dell’equitazione, è andata in archivio. Ecco come sono andate le cose sui campi di gara di Riesenbeck.

Dressage

Con il primo turno di esibizioni è iniziato il programma di gara della specialità, che mette in palio tre pass a squadre per le Olimpiadi di Parigi 2024. A livello individuale è il britannico Carl Hester, su Fame, a comandare la classifica, con uno score di 78.540%, con alle sue spalle i teutonici Isabelle Werth, seconda in sella a DSP Quantaz (77.174%), e Matthias Alexander Rath, terzo su Thiago GS (74.845%).

La classifica a squadre, che ha visto solo due dei quattro concorrenti per singola formazione scendere in campo, vede la Gran Bretagna (78.540%) comandare davanti alla Germania (77.174%) ed alla Danimarca (74.410%), in attesa degli scarti ufficiali di domani. L’Italia, ricordiamo, è assente sia a livello individuale sia a livello di squadra.

Paradressage

Individuale Grado IV

Doppietta olandese con Demi Haerkens (in sella a EHL Daula N.O.P) che si impone con lo score di 77.556% davanti alla connazionale Sanne Voets (in sella a Demantur R52 N.O.P), seconda a quota 75.916%, ed alla belga Manon Claeys, (che monta Katharina Sollenburg), terza con il punteggio di 73.444%.

Individuale Grado V

Nella gara dove Federica Sileoni (su Burberry) si piazza 13ma (68.692 %), il titolo continentale se lo prende la belga Michèle George che, montando Best of 8, è riuscita a totalizzare uno score di 76.308% precedendo l’olandese Frank Hosmar (Alphaville N.O.P), secondo a 76.000%, e la tedesca Regine Mispelkamp (Highlander Delight’s), terza a 74.205%.

Domani altra tornata di competizioni con focus, sia per il dressage che per il paradressage, sulle gare a squadre.

Foto: Shutterstock