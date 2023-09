Equitazione, Europei dressage e paradressage Riesenbeck 2023: i risultati di venerdÃ¬ 8 settembre. Italia ai piedi del podio

Venerdì 8 settembre manda agli archivi un’altra giornata di gare agli Europei 2023 di dressage e paradressage per quanto riguarda l’equitazione, in quel di Riesenbeck. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio sul campo di gara tedesco.

Dressage

Il Grand Prix Special ha visto trionfare, con lo score di 85.593 %, Jessica von Bredow-Werndl (su TSF Dalera BB). Alle spalle della teutonica si sono piazzate la danese Nanna Skodborg Merrald, seconda a quota 82.796% (in sella a Blue Hors Zepter), e la britannica Charlotte Dujardin, bronzo con il punteggio di 82.583% (montando Imhotep), in un contest dove non vi erano italiani al via.

Paradressage

La gara a squadre ha visto l’Olanda, punteggio di 232.637, prendersi l’oro precedendo i padroni di casa della Germania (226.979) e una solida Gran Bretagna, terza a 222.663. Nulla da fare per l’Italia, giunta in quarta piazza. Dopo la positiva giornata di ieri, le azzurre chiudono con uno score di 221.983. Sfuma quindi la chance del podio per Francesca Salvade’ (su Escari), Carola Semperboni (su Paul), Sara Morganti (su Mariebelle) e Federica Sileoni (su Burberry).

Domani la giornata sarà interamente dedicato ai concorsi individuali di paradressage freestyle.

Foto: FISE