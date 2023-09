Equitazione, i convocati dell’Italia per la Nations Cup di completo a Boekelo

La qualificazione olimpica ottenuta con un turno di anticipo e la possibilità di far vedere, a mente libera, il proprio valore. L’Italia del completo, in tema di equitazione, è pronta a Boekelo, in Olanda, a scendere in campo nell’ultima tappa della FEI Nations Cup 2023. Il Capo Equipe e Team Manager Selezionatore, Katherine Ferguson Lucheschi, ha infatti reso noto l’elenco dei selezionati per la prova che si terrà sul suolo olandese.

Una formazione che potrà contare su: Evelina Bertoli con Quick Joe, Daniele Bizzarro con Stormhill Riot, Fabio Fani Ciotti con Suttogo Georg, Umberto Riva su Falconn Sunheup Z, Paolo Torlonia con ESI Bethany Bay e Giovanni Ugolotti con Billy Hennessy o Duke Of Champions.

Queste le dichiarazioni della stessa Katherine Ferguson Lucheschi: “Non potrei essere più felice e desidero subito rivolgere i miei complimenti e ringraziare tutto il Team per questo successo che abbiamo raggiunto dopo un anno di grande lavoro, insieme alla Dirigenza, alla Direzione Sportiva, al Capo Equipe Giacomo Dalla Chiesa, al veterinario di squadra il dott. Marco Eleuteri e agli uffici federali il cui supporto è fondamentale. Abbiamo vissuto una stagione emozionante, impegnativa e oggi condividiamo questo bellissimo risultato. Sono state sette tappe di Nations Cup molto intense e lo sarà anche l’ottava a cui prenderemo parte a Boekelo”.

Che, infine, ha aggiunto: “I binomi hanno fatto del loro meglio in tutti gli appuntamenti, confermando un periodo di risultati positivi per il completo azzurro e sono certa che amazzoni e cavalieri – che già ringrazio per la disponibilità per un’eventuale convocazione – continueranno a dare il massimo in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024”.

