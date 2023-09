Dove vedere la Superbike oggi: orari 29 settembre GP Portogallo 2023, programma, streaming TV8, Sky e NOW

Scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio del Portogallo, undicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di superbike 2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao con i suoi iconici sali-scendi e curvoni mozzafiato, scatta un weekend che potrebbe già assegnare il titolo iridato.

Dopo il weekend di Aragon il pilota spagnolo si è portato a quota 504 punti in classifica generale, portando il suo margine di vantaggio a +47 sull’unico rivale rimasto, ovvero Toprak Razgatlioglu. In poche parole, con 12 punti conquistati in più del rivale turco, per Alvaro Bautista arriverà il titolo a livello matematico.

Un successo che, fino a poche settimane fa, non appariva minimamente in discussione, con un margine di vantaggio quasi in tripla cifra in fatto di punti. Poi, tra errori e cadute, il ducatista ha riaperto le speranze per i rivali, con la caduta in Gara-1 di Aragon che poteva davvero assomigliare a un “disastro sportivo”. Le vittorie domenicali tra superpole race e Gara-2, invece, hanno rimesso le cose in chiaro. Si inizierà con le prime due sessioni di prove libere alle ore 11.30 e 16.00 italiane. Da sabato si farà sul serio con i primi punti in palio.

Il venerdì di Portimao sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta delle due sessioni.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO SBK OGGI (orari italiani)

Venerdì 29 settembre

Ore 11.30-12.15 Prove libere 1

Ore 16.00-16.45 Prove libere 2

PROGRAMMA GP PORTOGALLO SBK 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208), TV8 per qualifiche e Sprint Race, le gare domenicali in differita

Diretta streaming: tv8.it, NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport

Foto: Valerio Origo