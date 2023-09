Dove vedere in tv la Coppa Agostoni 2023: programma, orari, palinsesto, streaming

Andrà in scena domani, giovedì 28 settembre, la 76a edizione della Coppa Agostoni. La classica italiana, conosciuta anche come Giro delle Brianze, ripropone il percorso delle ultime stagioni, con oltre 3000 metri di dislivello ed un circuito estremamente impegnativo da ripetere per 4 volte prima di arrivare al traguardo di Lissone.

Lo scorso anno a vincere fu Sjoerd Bax che, a sorpresa, superò Alejandro Valverde allo sprint finale, privandolo di quella che sarebbe stata la sua ultima vittoria in carriera. Lotta molto serrata quest’anno per iscriversi in un albo d’oro che vede nomi altisonanti come quelli di Felice Gimondi, Eddy Merckx, Roger de Vlaeminck, Francesco Moser, fino ai più recenti Laurent Jalabert, Davide Rebellin e Sonny Colbrelli.

Di seguito il programma completo della Coppa Agostoni 2023, con tutte le informazioni per seguire la corsa in diretta. La diretta televisiva sarà fornita da Rai Sport HD a partire dalle ore 15.00. Stesso orario per la diretta streaming, che sarà invece possibile seguire su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale sin dalla partenza delle ore 11.30.

PROGRAMMA COPPA AGOSTONI 2023

Giovedì 28 settembre

Orario di partenza: 11.30

Orario d’arrivo: 17.00 circa

COPPA AGOSTONI 2023: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, dalle 15.00

Diretta streaming: RaiPlay, dalle 15.00

Diretta LIVE testuale: OA Sport, dalle 11.30

Foto: LaPresse