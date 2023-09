Diffidati, squalificati, infortunati: chi non può giocare in Serie A (2-4 settembre)? Dybala non ce la fa per il Milan

Si avvicina sempre di più il weekend valevole per la terza giornata della Serie A 2023-2024: i due anticipi della serata odierna tra Sassuolo e Verona, e il big match della settimana tra Roma e Milan, daranno il via al turno numero tre alla 122ma edizione del massimo campionato italiano. Andiamo a vedere, squadra per squadra, tutti i giocatori che, per squalifica o infortunio, saranno costretti a saltare la prossima partita, più quelli che sono sotto diffida.

Uno squalificato per Verona e Sassuolo: nella scorsa giornata, infatti, Hien e Maxime Lopez sono stati espulsi nei match giocati rispettivamente con Roma e Napoli. Se il difensore scaligero dopo la sosta avrà già scontato la pena, il centrocampista neroverde dovrà aspettare il quinto turno del campionato. Tra gli infortunati, spicca Paulo Dybala: a meno di miracoli, l’argentino non prenderà parte alla sfida delicato contro il Milan, un’assenza davvero pesante per la squadra di José Mourinho.

ATALANTA

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Hateboer, Touré

BOLOGNA

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Soumaoro, Barrow

CAGLIARI

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Lapadula, Mancosu, Rog, Pavoletti

EMPOLI

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Caprile, Fazzini, Maldini

FIORENTINA

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Barak, Castrovilli, Sabiri

FROSINONE

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Kalaj, Lulic

GENOA

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Vogliacco, Pajac, Melegoni, Messias

INTER

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Acerbi, Mkhitaryan

JUVENTUS

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: De Sciglio

LAZIO

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Marcos Antonio, Pedro

LECCE

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: nessuno

MILAN

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Bennacer

MONZA

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Bettella, D’Ambrosio

NAPOLI

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: nessuno

ROMA

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Kumbulla, Renato Sanches, Abraham, Dybala

SALERNITANA

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Daniliuc, Maggiore

SASSUOLO

Squalificati: Maxime Lopez

Diffidati: nessuno

Infortunati: Alvarez

TORINO

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Sanabria, Seck

UDINESE

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Ehizibue, Masina, Ebosse, Deulofeu, Brenner

VERONA

Squalificati: Hien

Diffidati: nessuno

Infortunati: Braaf, Henry, Lazovic

Foto: Lapresse