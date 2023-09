Cosa Ã¨ successo a Luna Rossa e perchÃ© Ã¨ stata squalificata in Americaâ€™s Cup: come si era piazzata allâ€™arrivo

Luna Rossa è stata squalificata al termine della prima regata preliminare della America’s Cup. Finalmente si è scesi in acqua a Vilanova I La Geltrù (Spagna) dopo che il maltempo aveva costretto alla cancellazione delle gare di ieri, iniziando così il cammino che conduce alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, che andrà in scena tra un anno a Barcellona. Il sodalizio tricolore ha tagliato il traguardo in seconda posizione alle spalle dei francesi di Orient Express, ma appena terminata la prova ha ricevuto una comunicazione da parte dei commissari che sancivano la “squalifica” dell’equipaggio italiano.

Gli umpires sono stati chiarissimi: “Non siete mai partiti“. Cosa significa? Luna Rossa non ha superato regolarmente la linea virtuale di partenza e infatti la moviola mostrata al termine della gara ha confermato l’errore millimetrico di James Spithill e compagni. In fase di partenza lo scafo con la banda rossa arrivava da sopra la linea, con l’intento di tagliarla e poi di risuperarla di prua. Purtroppo, però, la manovrà non è riuscita: Luna Rossa ha accostato la linea di partenza, ma non l’ha valicata con l’intera barca. Stiamo parlando di centimetri, ma tanto è bastato per depennare il sodalizio italiano dall’ordine di arrivo.

Luna Rossa era arrivata seconda a 18” dai francesi di Orient Express, con cui avevano ingaggiato un duello nel finale per la vittoria, salvo essere penalizzati in occasione di un incrocio: i transalpini avevano messo davanti il boma con la propria strambata, gli italiani si sono avvicinati troppo e hanno violato il regolamento, venendo penalizzati sul momento. Poi la doccia fredda del “did not start”: nei fatti è come se i ragazzi dello skipper Max Sirena non avessero gareggiato…

PERCHÉ LUNA ROSSA È STATA SQUALIFICATA IN AMERICA’S CUP?

La barca non ha superato regolarmente la linea di partenza. Luna Rossa arrivava da sopra la linea, con l’intento di tagliarla e poi di risuperarla di prua. Purtroppo, però, la manovrà non è riuscita: Luna Rossa ha accostato la linea di partenza, ma non l’ha valicata con l’intera barca.

COME SI ERA PIAZZATA LUNA ROSSA NELLA PRIMA REGATA PRELIMINARE

Secondo posto a 18” dai francesi di Orient Express.

Foto: America’s Cup