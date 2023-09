MotoGP, Aleix Espargarò: “Weekend storico, sono felicissimo. Era difficile prendere Maverick”

Aleix Espargarò completa un weekend da sogno e fa bottino pieno tra Sprint e gara al Montmelò, aggiudicandosi il Gran Premio di Catalogna 2023 valido come undicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il padrone di casa ha preceduto quest’oggi al traguardo il compagno di squadra Maverick Viñales, per una storica prima doppietta Aprilia in top class.

“Weekend storico, non so cosa dire. Sono felicissimo. Sono contento che non sia successo niente a noi all’inizio e sono contento di sapere che l’infortunio di Pecco non è così serio. Eravamo molto preoccupati. Ho cercato di rimettermi in carreggiata con la mente per la ripartenza, ma non era facile”, dichiara a caldo lo spagnolo dopo la corsa.

“Abbiamo visto il vento, che era molto forte. Anche Maverick andava molto bene, era difficile prenderlo. Ho fatto un errore quando ho cercato di superarlo, ho perso tempo e pensavo che non l’avrei mai più ripreso. Invece ce l’ho fatta. Sono contentissimo”, racconta Aleix dopo aver conquistato il terzo successo della carriera in MotoGP (tutte con la casa di Noale).

Credit: MotoGP.com Press