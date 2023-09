Moto GP, Maverick Vinales: “Ce l’abbiamo fatta. Questo è un momento storico per l’Aprilia”

La doppietta è servita. Per la prima volta nella storia l’Aprilia ha centrato la prima e la seconda posizione in una gara di MotoGP: è successo al GP di Barcellona, undicesima tappa del Motomondiale 2023, grazie ad Aleix Espargarò e Maverick Vinales, quest’ultimo piazzatosi al secondo posto con uno scarto di 0.377 rispetto al compagno di squadra

Un successo che era già nell’area da venerdì, all’inizio di un fine settimana in cui i due piloti hanno dimostrato un passo superiore rispetto alla concorrenza, arrivato con l’assenza di Francesco “Pecco” Bagnaia, purtroppo rimasto vittima di un bruttissimo incidente rimediato subito dopo la partenza.

Giunto al parco chiuso, Maverick non ha saputo contenere l’emozione, lasciandosi andare in una dichiarazione telegrafica ma pregna di passione: “Ce l’abbiamo fatta. Voglio ringraziare davvero tutti i fan – ha detto Vinales -. Adesso voglio continuare così, vogliamo continuare così. Questo è un momento storico per l’Aprilia. Siamo davvero tutti felicissimi“.

Foto: MotoGP.com Press