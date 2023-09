Coppa Sabatini 2023 oggi: orari, percorso, favoriti, tv, streaming. Tadej Pogacar ci riprova

Secondo appuntamento consecutivo in terra toscana per il calendario di ciclismo internazionale. Dopo il Giro di Toscana va in scena la Coppa Sabatini, 71ma edizione del Gran Premio città di Peccioli. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO COPPA SABATINI 2023

199 chilometri totali dei quali i primi 38 sono in linea (unica difficoltà lo strappetto di Lajatico, lungo 2.8 km e con una pendenza media del 3.1%). Poi ci saranno da percorrere due circuiti. Il primo, lungo 24,7 km, sarà da ripetere cinque volte: presenti le ascese di Montefoscoli (0,8 km all’11,3%), Terricciola (3,7 km al 3,1%) ed il Muro di Via di Greta (0.8 km al 10.2%). Per il gran finale ecco il secondo circuito di 12,2 chilometri da ripetere tre volte: decisivo lo strappo di Peccioli (1,4 km al 5,6% di pendenza media) che porta verso il traguardo.

FAVORITI COPPA SABATINI 2023

Lo scenario è simile a quello visto ieri in quel di Pontedera, anche se forse le salite odierne sono meno dure. In ogni caso sono apparsi brillantissimi Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) e soprattutto Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), entrambi ci riproveranno. Finale che però appare ideale per l’uomo più atteso: Tadej Pogacar, che è tornato alle gare dopo un lungo stop e vuole ritrovare la forma migliore. In casa Italia le punte sono Lorenzo Rota (Intermarché – Circus – Wanty) e Filippo Zana (Team Jayco AlUla).

Foto: Lapresse