Coppa Davis, quando gioca lâ€™Italia con lâ€™Olanda? Definite date e orari dei quarti di finale

L’ITF ha comunicato poche decine di minuti fa l’esatta programmazione, con le date e gli orari, dei quarti di finale di Coppa Davis 2023. In particolare, da queste parti interessa da vicino l’Italia, che a Malaga sfiderà la complicata Olanda. Sarà un viatico importante verso il ritorno in semifinale di un team che può vantare, al completo, qualità abbondante.

Le prime due giornate, però, saranno riservate alla parte alta del tabellone, con i campioni in carica del Canada opposti alla Finlandia, arrivata a sorpresa ai quarti. Sarà poi la volta della Repubblica Ceca, in campo contro l’Australia al mercoledì. Il giorno dell’Italia è il giovedì: la formula della settimana fa sì che si debba scendere in campo alle 10 del mattino, un orario non esattamente simpatico, ma che sarà quello di speranza per gli azzurri. Il vero punto è che, poi, la Gran Bretagna dovrà sfidare la Serbia, cioè eventualmente Novak Djokovic. E chissà se le circostanze consentiranno, dopo tanti anni, un Djokovic-Murray.

Di seguito il programma completo dei quarti di finale di Coppa Davis 2023 secondo l’attuale formula. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv sulle reti Rai (programmazione da definire), integralmente su Sky Sport Tennis e con Sky Sport Uno che dovrà definire la sua programmazione. In streaming tutto sarà fruibile tramite RaiPlay, SkyGo e Now.

CALENDARIO QUARTI DI FINALE COPPA DAVIS 2023 CON ITALIA-OLANDA

Martedì 21 novembre

Ore 16:00 Canada-Finlandia

Mercoledì 22 novembre

Ore 16:00 Repubblica Ceca-Australia

Giovedì 23 novembre

Ore 10:00 Italia-Olanda

Ore 16:00 Gran Bretagna-Serbia

Venerdì 24 novembre

Ore 16:00 Prima semifinale (CAN/FIN-CZE/AUS)

Sabato 25 novembre

Ore 12:00 Seconda semifinale (ITA/NED-GBR/SRB)

Domenica 26 novembre

Ore 16:00 Finale

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE COPPA DAVIS 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai (programmazione da definire), Sky Sport (programmazione integrale da definire tra Uno e Tennis)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now

Foto: LaPresse