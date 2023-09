Tennis, Cahill su Jannik Sinner: “Un giocherellone, ma dentro ha una tigre che vuole la vittoria”

Jannik Sinner sta per tornare in campo. Dal prossimo 28 settembre l’altoatesino sarà in campo nell’ATP 500 di Pechino, con l’obiettivo di conquistare definitivamente il pass per le ATP Finals e chiudere la stagione al quarto posto delle classifiche mondiali. Il suo super coach Darren Cahill si è espresso a riguardo in una intervista al sito dell’ATP.

“Jannik è un appassionato, si diverte, non ha paura di sorridere, è un burlone – l’australiano racconta così l’attuale numero 7 al mondo – Ha una fame dentro di sé, la puoi vederla e notarla nei suoi occhi. So che lo chiamano ‘la volpe’, ma dentro ha una piccola tigre. Vuole vincere, disperatamente“.

Cahill si sofferma poi sul rapporto che ha con lo stesso Jannik, che ha sempre professato di volere gente che fosse onesta con lui. Cahill è d’accordo: “Se hai onestà e sincerità nel rapporto giocatore-allenatore, quel rapporto sarà migliore, anche se la verità a volte può ferire. Questo è il tipo di relazione di cui sei sempre alla ricerca“.

Parole che descrivono la crescita dell’altoatesino, che vuole puntare ad obiettivi sempre più ambiziosi. Il primo è il finale di questa stagione, con quarto posto al mondo e ATP Finals. Poi, dal 2024, gli obiettivi cresceranno.

Foto: LaPresse