Coppa Davis 2023, Canada-Cile 2-1. Nordamericani primi nel Gruppo A, Italia padrona del proprio destino

Assegnato il primo posto nel Gruppo A al termine della quinta giornata della fase a gironi delle Finali della Coppa Davis 2023 di tennis: a Bologna il Canada batte il Cile per 2-1 e certifica il primato nel raggruppamento, ma la notizia più attesa in casa azzurra è che l’Italia domani sarà padrona del proprio destino. Gli azzurri, avendo vinto lo scontro diretto con i sudamericani, per andare ai quarti dovranno portare a casa uno dei tre match in programma contro la Svezia (l’Italia sarà eliminata soltanto in caso di sconfitta per 0-3).

Nel primo singolare arriva subito il primo verdetto: il Canada vince il girone, l’Italia sarà padrona del proprio destino contro la Svezia. I nordamericani, infatti, conquistano il primo punto grazie alla vittoria di Alexis Galarneau su Alejandro Tabilo per 6-3 7-6 (5) in un’ora e 48 minuti. Nel primo set il canadese trova il break decisivo nell’ottavo gioco, mentre nel secondo il nordamericano annulla tre set point al cileno nel decimo gioco e poi va a vincere al tie break.

Nel secondo singolare il Cile impatta la contesa e tiene viva una minima speranza di accesso ai quarti, costringendo gli azzurri a vincere almeno uno dei tre match di domani: Nicolas Jarry, infatti, supera Gabriel Diallo con un duplice 6-4 in un’ora e mezza di gioco. Copione identico nei due parziali, durati 45′ ciascuno, col cileno che conquista il break nel game d’apertura difendendolo fino alla conquista del set prima e del match poi.

Nel doppio decisivo il Canada vince e lascia al Cile quale unica speranza di accesso ai quarti la vittoria per 3-0 della Svezia sull’Italia nella sfida di domani: Alexis Galarneau e Vasek Pospisil battono infatti Tomas Barrios Vera ed Alejandro Tabilo per 6-3 7-6 (7) in un’ora e 38 minuti. Nel primo parziale i canadesi centrano il break nel secondo game e dal 3-0 amministrano i turni al servizio fino al 6-3, mentre nella seconda partita i nordamericani cancellano una palla break nel quarto game e tre set point nel decimo game prima di vincere il tie break al terzo match point.

COPPA DAVIS 2023

Risultati Gruppo A

Canada-Cile 2-1

Alexis Galarneau – Alejandro Tabilo 6-3 7-6 (5)

Gabriel Diallo – Nicolas Jarry 4-6 4-6

Alexis Galarneau/Vasek Pospisil – Tomas Barrios Vera/Alejandro Tabilo 6-3 7-6 (7)

Classifica Gruppo A

Canada 3 vittorie

Italia 1 vittoria

Cile 1 vittoria

Svezia 0 vittorie

Foto: LiveMedia/Corrispondente Bologna