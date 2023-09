Coppa Davis, Italia-Canada 0-3: azzurri spazzati via, cedono anche Arnaldi/Bolelli in doppio

Si conclude nel modo peggiore questa giornata per l’Ital-tennis nel primo incontro del Gruppo A contro il Canada, nella fase a gironi di Coppa Davis 2023. Il doppio “improvvisato” formato da Simone Bolelli e Matteo Arnaldi, visti i problemi fisici di Andrea Vavassori, si è dovuto arrendere al duo composto da Vasek Pospisil e da Alexis Galarneau sullo score di 6-7 (4) 6-4 7-6 (3) in 2 ore e 46 minuti.

In questo modo, il Canada ha completato l’opera, battendo il Bel Paese 3-0, dopo l’esito dei due singolari in cui la truppa di Filippo Volandri era stata battuta. Un riscontro dal sapore di eliminazione, visto che in casa Italia si dovrà battere 3-0 il Cile nel prossimo confronto (venerdì 15 settembre) e piegare anche la Svezia (domenica 17 settembre), dovendo fare poi i conti.

Nel primo set l’inizio degli azzurri coincide con il break in proprio favore nel terzo game, ma il vantaggio non viene confermato nel gioco successivo. Arnaldi e Bolelli si costruiscono anche due opportunità di break nell’undicesimo gioco, ma è il tie-break a decidere le sorti della frazione. Con lucidità, Matteo e Simone trovano concretezza e si impongono 7-4.

Nel secondo set sale il livello del servizio di Pospisil, nonostante un problema alla spalla destra, e anche Galarneau dà un contributo rilevante nel fondamentale, dando seguito a quanto già fatto vedere quest’oggi contro Lorenzo Sonego. Letale per gli azzurri il break nel quinto game, non riuscendo poi a concretizzare l’opportunità del contro-break immediato. Frazione che termina sul 6-4.

Nel terzo set l’inizio è subito in salita per gli italiani, che evidenziano la scarsa chimica tra loro. Break che i due canadesi monetizzano, avendo un rendimento alla battuta molto alto. La reazione degli azzurri c’è sul finire della frazione, con alcune ottime risposte di Arnaldi che valgono il tie-break. Tuttavia, alla lunga, i canadesi la spuntano sul 7-3 e la Caporetto tennistica è compiuta.

Foto: LaPresse