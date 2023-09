Coppa Davis, il Canada fa un regalo all’Italia: gli azzurri si giocheranno la qualificazione con la Svezia!

L’Italia torna padrona del proprio destino nel Girone A di Coppa Davis. Come noto, un successo del Cile per 3-0 contro il Canada avrebbe estromesso prematuramente gli azzurri, rendendo ininfluente il confronto di domani (domenica 17 settembre) contro la Svezia. Invece nel primo singolare è arrivato un regalo che la compagine tricolore ha scartato volentieri: Alexis Galarneau, che mercoledì aveva piegato Lorenzo Sonego, si è sbarazzato per 6-3, 7-5 di Alejandro Tabilo, annullando anche tre set-point nel corso del secondo parziale.

A questo punto, comunque finisca la contesa tra cileni e canadesi, all’Italia basterà sconfiggere la Svezia con qualsiasi risultato (dunque anche 2-1) per volare alle finali di Malaga. Il figlio d’arte Leo Borg (n.334 del mondo) ed Elias Ymer (n.175) non dovrebbero rappresentare degli ostacoli insormontabili, ma certamente i portacolori del Bel Paese, memori della stangata incassata contro un Canada sulla carta non irresistibile, non abbasseranno la guardia.

L’ITALIA SI QUALIFICA ALLE FINALS DI COPPA DAVIS SE…

Batte la Svezia con qualsiasi risultato.

Perde con la Svezia 1-2 e il Cile perde con qualsiasi risultato contro il Canada.

Se l’Italia perde 3-0 con la Svezia e il Cile perde 3-0 con il Canada, allora si andrà a calcolare il coefficiente set tra Italia, Svezia e Cile.

Foto: Lapresse