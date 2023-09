Coppa Davis, CanÃ© loda gli azzurri: “Arnaldi sembra un veterano, Sonego un computer nel terzo set”

L’Italtennis è rinata. Dopo una sconfitta pesantissima nella prima giornata delle finali di Coppa Davis contro il Canada, l’Unipol Arena di Bologna ha spinto gli azzurri alla splendida vittoria per 3-0 sul Cile che ha rimesso in corsa i ragazzi di Volandri per conquistare il pass per volare alle finali di Malaga di fine novembre.

Matteo Arnaldi ha debuttato alla grande, vincendo in rimonta contro Cristian Garin e conquistando il primo punto fondamentale, Lorenzo Sonego si è riscattato dopo il brutto k.o. con Galarneau, battendo Nicolas Jarry annullando ben quattro match point. Ha completato la giornata perfetta il doppio Musetti/Sonego, vincente in rimonta su Barrios Vera/Tabilo.

Si è parlato di questo e di altro nell’ultima puntata di TennisMania, speciale Coppa Davis, in onda sul canale Youtube di OA Sport, condotta da Dario Puppo (telecronista di Eurosport) e con ospite Paolo Canè, protagonista di grandi battaglie in Coppa Davis.

L’ex tennista bolognese è partito facendo un’analisi generale della giornata: “E’ stata una giornata pazzesca e un’emozione pazzesca. Se giocano altre dieci volte sarebbe difficile ripetere quel risultato, partendo in tutti gli incontri con un set di svantaggio, con tutte le situazioni che sono successe. L’esordio di Matteo Arnaldi che ha risposto benissimo alla chiamata in campo ed è stato bravissimo anche in conferenza stampa. Sembra un veterano da Davis per come è rimasto calmo. Poi Sonego che ha perso nettamente il primo set e un po’ alla volta ha colmato l’inferiorità iniziale, nel finale di match sembrava un computer per com’è stato perfetto e per l’intensità che ha tenuto“.

Sull’importanza che ha avuto il doppio: “Infine il doppio: erano sotto 7-6 3-1, la rimonta è stata incredibile, con il tiebreak finale semplicemente spettacolare. I ragazzi sono stati bravissimi, hanno giocato da Dio: il doppio è stato fondamentale. L’ultimo set è iniziato alle 23.30, con tutta l’adrenalina non era semplice da gestire. Quello è stato un punto prezioso in ottica passaggio del turno”.

Infine, il commentatore Rai e Eurosport si è soffermato su Arnaldi e Sonego e su come questi due sono riusciti a ribaltare l’inerzia dei loro match: “Arnaldi ha esordito nella partita più difficile della settimana: è partito molto rigido contro un avversario molto difficile come Garin. A un certo punto si è sciolto, il braccio ha cominciato a frullare ed ha sfruttato le chance per ribaltare la partita. Questo ha permesso a Sonego di scendere in campo più tranquillo. Poi Jarry è stato perfetto nel primo set, Lorenzo in qualche modo ha tenuto, ha giocato degli scambi impressionanti ed è riuscito a prendere il treno per ribaltare la partita“.

VIDEO ULTIMA PUNTATA TENNIS MANIA

Foto: Lapresse