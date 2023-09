Coppa Davis, Filippo Volandri: “Difficile pensare di vedere Berrettini a Bologna, ho una squadra allargata”

Si è in attesa di capire l’entità dell’infortunio di Matteo Berrettini. Il tennista romano, impegnato nel secondo turno degli US Open 2023 contro il francese Arthur Rinderknech, è stato costretto al ritiro sullo score di 6-4 5-3 in favore del suo avversario per un infortunio alla caviglia del piede destro.

La preoccupazione non manca sullo status di salute di Matteo e la sua presenza in Coppa Davis a Bologna (12-17 settembre) appare decisamente improbabile. Gli azzurri affronteranno Canada, Cile e Svezia e, giocando sul veloce indoor, potrebbero risentire dell’assenza di Berrettini.

C’è dispiacere per quanto è accaduto, ovviamente. Il capitano non giocatore, Filippo Volandri, ha fatto il punto della situazione: “E’ difficile oggi pensare di vedere Matteo Berrettini in Coppa Davis a Bologna. Posso cambiare fino a tre giocatori prima della prima giornata. Fortunatamente ho un gruppo ampio tra cui scegliere“, le considerazioni di Volandri (fonte: SuperTennis), che quindi lascia la porta aperta specialmente a Lorenzo Sonego, che potrebbe subentrare al finalista di Wimbledon del 2021.

“Matteo si stava rimboccando le maniche, stava tornando a dare delle priorità importanti. Stava cambiando qualcosa per rientrare. Questo gli riporta giù il morale, ma sono infortuni dovuti alla casualità. Noi conosciamo Matteo, sa guardarsi dentro e prendere anche dalle persone che gli stanno vicino l’opportunità di andare avanti. Adesso non possiamo prendere decisioni affrettate“, ha concluso l’ex tennista toscano.

