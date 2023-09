Coppa Davis 2023: non solo Italia. Tutte le combinazioni verso i quarti di finale

Andiamo a riepilogare in breve tutte le combinazioni che possono aversi nella giornata finale dei gironi di Coppa Davis che porteranno alla fase a eliminazione diretta delle Finals. Allo stato attuale delle cose, in sostanza, sono definite sei qualificate su otto.

GRUPPO A

L’Italia può avanzare ai quarti soltanto come seconda. Può farlo vincendo per 3-0 o 2-1 indifferentemente, ma basta anche semplicemente vincere uno dei tre incontri di oggi con la Svezia. In altre parole, anche una sconfitta 1-2 va bene. Perdere per 0-3, invece, qualificherebbe il Cile da secondo. Il Canada è già primo, la Svezia è già eliminata.

GRUPPO B

Al suo interno ci sono gli scenari più complicati. L’Australia ha già la certezza di essere ai quarti, ma non sa in che modo. Il nodo del contendere, infatti, è Gran Bretagna-Francia. Di seguito gli scenari. Se la Gran Bretagna vince, sia 3-0 che 2-1, è prima nel girone con l’Australia seconda. Se la Francia vince 2-1, è seconda nel girone con l’Australia prima, se invece trova il 3-0 è prima con Aussie secondi. La Svizzera è già quarta ed eliminata.

GRUPPO C

Qui è già tutto fatto: Repubblica Ceca prima, Serbia seconda. A Valencia Spagna-Corea del Sud serve solo per determinare chi finirà al terzo posto e chi al quarto: sfida inutile tra due deluse, una delle cose più difficili da digerire della Davis com’è oggi.

GRUPPO D

Anche in questo caso pochissimo sapore: Olanda-Croazia non cambia nulla perché gli olandesi sono già primi, i croati quarti, la Finlandia (a grandissima sorpresa) è seconda e gli Stati Uniti, terzi, sono i grandi delusi.

