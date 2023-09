Coppa Davis 2023, Nicolas Massu (capitano Cile): “Speriamo di vincere per mettere pressione sull’Italia”

Il Cile esce con le ossa rotte dopo una giornata incredibile di Coppa Davis alla Unipol Arena di Bologna. La squadra sudamericana ha perso contro l’Italia per 3-0 sprecando varie chance in tutti i match: sia nei singolari che nei doppi erano un set avanti, inoltre Jarry ha avuto quattro match point contro Sonego e Barrios Vera/Tabilo erano in vantaggio 7-6 3-1.

Una giornata che può lasciare degli strascichi, come racconta il capitano Nicolas Massù: “Sappiamo che abbiamo pochissime ore di recupero, ma lo sport è così e a volte bisogna vivere queste circostanze e accettarle “. Infatti, a differenza del Canada che ieri ha riposato, il Cile ha terminato il proprio impegno oltre la mezzanotte.

“I ragazzi sono già carichi per oggi e per fare del loro meglio. Speriamo di vincere per mettere pressione [sull’Italia, ndr] su ciò che potrebbe accadere domenica“, ha detto.

Una sfida contro il Canada che sarà fondamentale anche per quanto riguarda l’Italia: in caso di successo per 3-0 di Jarry e compagni, per gli azzurri non ci sarebbe niente da fare, neanche in caso di vittoria 3-0 sulla Svezia nell’ultima giornata. Il caso di biscotto è concreto, vedremo se si avvererà.