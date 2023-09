Coppa Davis 2023, Matteo Berrettini ancora presente a Bologna per sostenere gli azzurri

Oggi, alle 15.00, la Unipol Arena di Bologna sarà teatro dell’ultimo incontro del Gruppo A della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2023. L’Italia capitanata da Filippo Volandri affronterà la Svezia e, sulla base di quanto fatto ieri dal Canada (qualificato ai quarti di finale già da primo del raggruppamento), agli azzurri basterà vincere uno dei tre incontri contro la Svezia per essere a Malaga.

Una sfida sulla carta alla portata dei nostri portacolori, specie se l’atteggiamento notato contro il Cile fosse replicato. In quest’ottica, Matteo Berrettini farà sentire nuovamente la sua presenza. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il romano si calerà nuovamente nel ruolo di “sostenitore” per stare vicino ai propri compagni di squadra.

Un gesto molto apprezzato quello di Matteo nella sfida decisiva contro i cileni che quindi il classe ’96 del Bel Paese vorrà ripetere per essere parte del gruppo fino in fondo. Non è un mistero quanto Berrettini tenga in maniera particolare a questa competizione e solo quello sfortunato infortunio alla caviglia degli US Open l’ha tenuto fuori dal campo di gioco.

A questo punto spetterà a Volandri fare le scelte, decidendo singolaristi e componenti del doppio. Vedremo se il capitano non giocatore dell’Italia darà seguito a quanto fatto contro il Cile, ovvero Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego in singolare e il piemontese in coppia con Lorenzo Musetti nel doppio.

