Coppa Davis 2023, Italia-Svezia 2-0: Lorenzo Sonego consegna il match agli azzurri battendo Elias Ymer

Lorenzo Sonego consegna il 2-0 all’Italia nell’ultimo match della settimana di Coppa Davis 2023 (fase a gironi) contro la Svezia. Il torinese sconfigge in un’ora e 26 minuti con il punteggio di 6-4 6-4 Elias Ymer: dopo la qualificazione azzurra ai quarti di finale di novembre, arriva anche il successo relativo al singolo confronto, il secondo dopo quello con il Cile, in attesa del doppio.

Arriva subito la palla break a favore di Sonego, che concretizza con il dritto in corridoio di Ymer. Il livello, però, fatica un po’ ad alzarsi per entrambi: arriva anche così il momento in cui i due si tolgono la battuta a vicenda tra quarto e quinto gioco. Il pubblico dell’Unipol Arena di Bologna ha una sua rumorosità, ma il vero rumore lo fa l’uomo venuto da Torino, che stampa quattro ace nel decimo gioco, il game perfetto, per chiudere sul 6-4.

C’è un altro attimo di calo da parte di Sonego, e questo arriva all’inizio del secondo set. Tanto basta a Ymer per sfruttare un game lungo e andare sull’1-3. Il suo tentativo di rientro, però, si ferma lì, perché il numero 2 della selezione azzurra presente a Casalecchio di Reno non sente ragioni e prima sfrutta una serie di gratuiti dello svedese, poi alza lui stesso i giri del motore con un paio di grandi risposte che valgono il 4-3 e servizio. Sfruttando anche la poca propensione a giocare a rete da parte del suo avversario, Sonego non esita a trovare un altro 6-4.

A fare una particolare impressione è il dato delle prime in campo di Sonego: 48/56, l’86%. Vi ottiene 33 punti, il 69%. Simile il conto vincenti-errori gratuiti, 16-19 contro 12-19. Sale a 3-1 (di fatto) il saldo tra i due giocatori in termini di incontri tra di loro in carriera.

Foto: LaPresse