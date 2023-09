Coppa Davis 2023, Fabio Fognini: “Ero stato pre-convocato, poi un’esclusione senza giustificazioni”

Un clima tumultuoso per la Nazionale italiana di tennis in vista della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis. Dal 12 al 17 settembre a Bologna, la selezione del Bel Paese guidata dal Capitano non giocatore Filippo Volandri affronterà Canada, Svezia e Cile, andando a caccia della qualificazione per le Finals della competizione a squadre.

Una formazione tricolore profondamente rivista da Volandri, per necessità e scelta. Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno i giocatori coinvolti e chiaramente destano sensazione le assenze di Jannik Sinner, Matteo Berrettini e di Fabio Fognini.

Nei primi due casi si parla di questione fisiche: l’altoatesino ha annunciato oggi la rinuncia per il poco tempo nel recupero dopo gli sforzi nei tornei americani, mentre per Berrettini c’è un infortunio alla caviglia che gli impedisce di essere disponibile. Fognini invece ha subìto un vero e proprio taglio: “La scelta di rinunciare a Fabio nasce dall’esigenza di avere a disposizione giocatori che mi diano massime garanzie, gli infortuni di questo periodo mi hanno convinto a prendere altre strade, sono convinto che Fabio tornerà presto ai livelli che gli appartengono“, le parole di Volandri.

Una situazione poco gradita al ligure che, all’ANSA, ha parlato chiaro: “Leggo su alcuni organi di stampa che avrei deciso e richiesto di fare un passo indietro, per riposare e tirare il fiato. Falso e pruriginoso! Mi dispiace non sia stata usata chiarezza e sincerità. La mia storia non lo merita. Qualche settimana fa sono stato pre-convocato. Poi lunedì mi è arrivata la chiamata del capitano: improvvisamente non rientro più nei piani, senza spiegazioni giustificabili e con modalità che non ho condiviso, poco rispettose della mia storia“, la spiegazione di Fabio.

Foto: LaPresse