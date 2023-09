Coppa Davis 2023, definito il sorteggio dei quarti: lâ€™Italia evita la Gran Bretagna

L’Italia si è qualificata per i quarti di finale della Coppa Davis 2023: i ragazzi di Filippo Volandri hanno faticato tanto nel girone di Bologna, complicandosi terribilmente la vita con la sconfitta per 3-0 al debutto contro il Canada. I successi contro Cile e Svezia hanno sistemato le cose e la banda azzurra vola quindi a Malaga.

Era il giorno tanto atteso dei sorteggi ed è uscita fuori l’avversaria dell’Italia: sarà l’Olanda. Gli azzurri hanno evitato la principale minaccia che era rappresentata dalla Gran Bretagna di Cameron Norrie, Jack Draper, Andy Murray e Daniel Evans. Olanda che sarà comunque un avversario da prendere con le pinze, specie per la superficie.

Sulla strada degli azzurri ci sarà poi una tra la Serbia di Djokovic e proprio la Gran Bretagna in semifinale, mentre in un’eventuale finale una tra Canada, Finlandia, Australia e Repubblica Ceca. Semplice notare come il tabellone sia particolarmente squilibrati e l’Italia sia nella parte più difficile: se riuscirà a superare i primi due turni (in particolare lo scontro più difficile sembra essere la semifinale), la finale sarebbe ampiamente alla portata della nostra formazione.

Difficile capire sin da oggi quali saranno i valori in campo: è immaginabile pensare che a Malaga ci sarà anche Jannik Sinner dopo il forfait di Bologna, come è probabile che possa recuperare dall’infortunio alla caviglia e rientrare anche Matteo Berrettini. Vedremo anche quale sarà la gestione del doppio e un’eventuale pace con Fabio Fognini: anche l’esperienza del ligure potrebbe tornare utile. Sarà un viaggio pieno di curve e insidie da vivere insieme ai ragazzi di Volandri.

8 teams. 1 goal The Final 8 in November should be fun!#DavisCup #DavisCupFinals pic.twitter.com/tyAY19CDG2 — Davis Cup (@DavisCup) September 19, 2023

Foto: Live Photo Sport