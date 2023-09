ATP Shanghai 2023: forfait Fritz e Tiafoe dal Masters 1000 cinese. Gli effetti sulla corsa alle Finals di Sinner e non solo

Niente Masters 1000 di Shanghai per Taylor Fritz e Frances Tiafoe. I due americani (assieme allo spagnolo Pablo Carreno Busta, che però è fuori ormai da febbraio), infatti, non disputeranno l’evento cinese. Appare chiaro che i motivi possono essere due: evitare una trasferta non comoda e difendere i punti dell’ATP 500 di Tokyo, dove sono arrivati ad affrontarsi in finale con il successo dell’attuale numero 8 del mondo.

La loro rinuncia accende ancora di più la lotta per le ATP Finals. Va chiarito un fatto: questi forfait non hanno praticamente effetti sulla posizione di Jannik Sinner, che è in una posizione abbastanza sicura per arrivare a Torino (quarto con 4365 punti, con buon margine sui rivali). Semmai, è dietro che bisogna fare i conti.

La situazione, infatti, favorisce per primi Casper Ruud e Alexander Zverev: il norvegese e il tedesco, infatti, possono approfittarne per prendersi punti pesanti soprattutto nei confronti di Fritz, mentre quella di Tiafoe è una rincorsa che, a questo punto, subisce uno stop pesantissimo. In particolare, Ruud è a 2625 e Zverev è a quota 3030 in attesa dei risultati di Chengdu. Anche Holger Rune ne può approfittare, essendo il danese a 3055 punti; altro indiziato di rincorsa è l’australiano Alex de Minaur, a 2505.

Rimane il fatto che tutta la situazione potrà variare in funzione delle intenzioni dei due USA a Tokyo; certo è che soprattutto Fritz ha un bottino importante di punti da conquistare e, nella classifica sulle 52 settimane, anche da difendere, visto che si è spinto fino in semifinale alle Finals del Pala Alpitour di Torino un anno fa.

Foto: LaPresse