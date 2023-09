Tabellone Coppa Davis 2023: tutti gli accoppiamenti dai quarti alla finale

Si è svolta la prima parte della fase finale della Coppa Davis la scorsa settimana: tra Valencia, Manchester, Spalato e Bologna sono emersi i nomi delle otto squadre che si giocheranno “l’Insalatiera” in quel di Malaga (Spagna) dal 21 al 26 novembre.

L’Italia, qualificatosi come seconda nel suo girone dietro al Canada, era certa di dover affrontare una tra Olanda e Gran Bretagna ai quarti di finale. Agli uomini di Volandri è andata bene, poiché gli avversari saranno proprio gli orange, a differenza dei britannici che potevano disporre di un doppio molto competitivo e forti singolaristi come Cameron Norrie, Jack Draper, Andy Murray e Daniel Evans.

Gran Bretagna che se la vedrà con la Serbia sempre nella parte bassa del tabellone in quella che sarà sicuramente la sfida più incerta e più competitiva dell’intero programma dei quarti di finale. Serbia che potrà contare probabilmente su Novak Djokovic, ma anche su un Laslo Djere particolarmente solido e autore di una grande stagione.

Nella parte alta del tabellone, quella sulla carta meno competitiva, si sfideranno Canada e Finlandia in un incontro sicuramente non scontato: non si sa infatti se i nordamericani avranno a disposizione Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov, mentre i finlandesi possono disporre di Emil Ruusuvuori e Otto Virtanen, competitivi specie sul veloce indoor. L’altra sfida oppone la Repubblica Ceca ai finalisti uscenti dell’Australia: un solido Jiri Lehecka e il giovane arrembante Jakub Mensik, opposti ad Alex De Minaur e Thanasi Kokkinakis e un doppio di livello.

Questo il tabellone completo:

Foto: Lapresse