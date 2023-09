Coppa Davis 2023, Croazia-Finlandia 1-2: i finnici restano in corsa per i quarti, fuori i balcanici

Arrivano i primi verdetti nel Gruppo D al termine della quarta giornata della fase a gironi delle Finali della Coppa Davis 2023 di tennis: a Spalato la Croazia padrona di casa cede alla Finlandia per 1-2 e viene eliminata, mentre i Paesi Bassi, in virtù di questo risultato vincono il raggruppamento. Per il secondo posto sarà decisivo lo scontro diretto di domani tra USA e Finlandia.

Nel primo singolare la Finlandia si porta subito in vantaggio grazie ad Otto Virtanen, che piega in tre set Dino Prizmic, sconfitto per 6-4 3-6 6-3 dopo due ore e 37 minuti di gioco. Nel primo set il finlandese trova il break nel terzo game e lo difende fino al 6-4 in 54′, mentre nella seconda partita il croato dal 2-3 infila quattro giochi consecutivi e vince 6-3 in 51′, infine nella frazione decisiva il finnico trova lo strappo che lo conduce alla vittoria nel sesto gioco, per poi chiudere sul 6-3 in 52′.

Nel secondo singolare la Finlandia chiude i conti grazie al successo di Emil Ruusuvuori su Borna Gojo, battuto con lo score di 7-6 (3) 6-4 in un’ora e 38 minuti. Nel primo set i servizi sono dominanti e l’epilogo arriva al tie break: il finnico scappa sul 5-0, il croato accorcia fino al 3-5, ma poi Ruusuvuori chiude sul 7-3 in 57′. Nella seconda partita l’equilibrio si spezza proprio nel nono gioco, quando il finlandese centra il break ai vantaggi e poi va a servire per il match vincendo per 6-4 dopo 41′.

Nel doppio la Croazia conquista il punto della bandiera a risultato acquisito in virtù dell’affermazione di Ivan Dodig e Mate Pavic su Harri Heliovaara e Patrik Niklas-Salminen per 6-4 7-6 (1) in un’ora e 25 minuti. Nella prima frazione il break decisivo arriva già nel terzo gioco, con i croati che centrano lo strappo a 30 e lo difendono poi fino al 6-4 in 32 minuti. Nella seconda partita i servizi sono dominanti e l’epilogo arriva al tie break: i croati scappano sul 4-0 e poi chiudono comodamente sul 7-1 in 53′.

COPPA DAVIS 2023

Risultati Gruppo D

Croazia-Finlandia 1-2

Dino Prizmic – Otto Virtanen 4-6 6-3 3-6

Borna Gojo – Emil Ruusuvuori 6-7 (3) 4-6

Ivan Dodig / Mate Pavic – Harri Heliovaara / Patrik Niklas-Salminen 6-4 7-6 (1)

Classifica Gruppo D

Paesi Bassi 2 vittorie

USA 1 vittoria

Finlandia 1 vittoria

Croazia 0 vittorie

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin