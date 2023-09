Coppa Davis 2023, Matteo Arnaldi: “Avevo tutta la squadra a sostenermi, giocare per l’Italia Ã¨ diverso”

Dopo due ore e 25 minuti di aspra battaglia sportiva Matteo Arnaldi ha battuto Cristian Garin in rimonta per 2-6 6-4 6-3 ed ha consegnato all’Italia il punto dell’1-0 contro il Cile nella sfida valida per la fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2023.

A Bologna si sta giocando il Girone A, e nel match della quarta giornata l’Italia deve assolutamente battere il Cile per rimanere in corsa per il passaggio ai quarti di finale, che si giocheranno a Malaga a novembre. Matteo Arnaldi a fine partita ha parlato ai microfoni della RAI.

Giocare per la squadra ha dato una marcia in più: “Sicuramente non è stato un esordio semplice, non riuscivo a fare quello che volevo. Ho dato tutto me stesso, avevo tutta la squadra a sostenermi, giocare per l’Italia è diverso. Siamo una bella squadra, ora pensiamo solo a vincere tutte le partite per qualificarci e dare il meglio“.

L’azzurro analizza l’andamento del match e la sua prestazione, in crescendo col passare dei minuti: “Dal secondo set in poi ho giocato molto meglio, mi sentivo in fiducia, sapevo che qualcosa sarebbe arrivato. Sono contento di com’è finita“.

