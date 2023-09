Come funziona la Ryder Cup 2023: il regolamento e cosa succede in caso di pareggio

Ormai dal 1979 il format della Ryder Cup è sostanzialmente invariato. Dallo stesso anno in cui la competizione ha aperto all’Europa continentale per la sfida contro gli Stati Uniti, infatti, c’è anche stato l’assestamento definitivo di come si svolge la tre giorni che, quest’anno, fa tappa a Roma (anzi, a Guidonia Montecelio).

In particolare, sono a disposizione 28 punti distribuiti tra il venerdì, il sabato e la domenica. Nel primo giorno si giocano 4 foursome e 4 fourball (in questo ordine, per questa edizione). Per foursome s’intende che si affrontano due coppie di giocatori. Ciascuna coppia gioca una stessa palla, in alternanza. All’atto pratico, un giocatore effettua i propri colpi dispari, l’altro effettua quelli pari.

I fourball, invece, sono diversi, come dice il nome stesso: si gioca con quattro palle. Tutti i giocatori, in sostanza, hanno una propria palla con la quale andare avanti sulla buca: per determinare la vittoria, il pareggio o la sconfitta nella stessa ci si basa sullo score dei migliori delle coppie, “scartando” il peggiore. Con i foursome e i fourball si gioca al venerdì e al sabato; ogni vittoria garantisce a una o all’altra squadra un punto.

Per quel che riguarda la domenica, invece, essa è occupata dai 12 match singoli, il senso più puro e semplice del match play (nel quale i giocatori, a differenza dello stroke play, non giocano contro il percorso, ma contro l’avversario: non sono dunque 1 o 2 o 3 sotto o sopra par, ma 1 up, 2 up, 3 up o 1 down, 2 down o 3 down e via dicendo contro colui che gira con lui). Questi finiranno per determinare il team vincitore della Ryder Cup. Ma attenzione: esiste la possibilità di arrivare sul 14-14. In quel caso, gli Stati Uniti, che hanno vinto l’edizione 2021, si terrebbero la Coppa. Più in generale, è il detentore in carica che continua a detenerla.

