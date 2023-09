Ciclismo: stagione finita per Luca Vergallito, caduta all’Agostoni e frattura della clavicola

Termina nel peggiore dei modi la prima stagione da professionista di Luca Vergallito. L’azzurro, che grazie a Zwift è riuscito ad ottenere un contratto con l’Alpecin-Deceuninck, dovrà rinunciare alle ultime corse dell’anno per un infortunio.

Impegnato ieri nella Coppa Agostoni, il 26enne lombardo è finito a terra ed ha riportato il classico infortunio dei ciclisti: la frattura della clavicola.

Per l’azzurro c’era in programma la partecipazione al Giro dell’Emilia di domani, ma lo stop sarà lungo almeno un paio di mesi, dunque tornerà in gara direttamente nel 2024.

Foto: Alpecin-Deceuninck