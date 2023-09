Ciclismo, Europei 2023: i convocati dell’Italia. Filippo Ganna il capitano azzurro

Non ci sono i Mondiali, ma l’ultima domenica di settembre propone comunque un appuntamento importante per il ciclismo su strada: in scena infatti il 24 la prova in linea dei Campionati Europei nei Paesi Bassi a Drenthe.

Percorso non durissimo nel quale sarà fondamentale stare sempre davanti ed avere un ottimo spunto veloce. Oggi Daniele Bennati, commissario tecnico della squadra tricolore, ha annunciato la lista dei convocati.

Spazio a Filippo Ganna come capitano dopo una Vuelta corsa a livelli monstre: l’uomo della Ineos Grenadiers non sarà al via della cronometro per puntare tutto sulla prova in linea. Con lui due veterani come Matteo Trentin ed Elia Viviani a fare da registi e da battitori liberi. Poi spazio a Luca Mozzato, Andrea Pasqualon, Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo ed Edoardo Affini.

Nella prova contro il tempo designati Sobrero e Cattaneo. Le parole di Bennati: “È un gruppo composto da tanti elementi di esperienza, ognuno con un ruolo importante e ben definito, e correrà con l’intento di supportare i nostri due punti di riferimento, Filippo Ganna e Matteo Trentin. E’ con noi anche Elia Viviani, un grandissimo campione sia su pista che su strada e che sta vivendo una trasformazione particolare della sua carriera. La sua presenza è fondamentale: è un uomo squadra ed un grande regista. Per la squadra è un enorme valore aggiunto”.

Foto: LiveMedia/Silvia Colombo – LivePhotoSport.it