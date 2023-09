Ciclismo, Davide Ballerini torna in Astana Qazaqstan nel 2024

Questione di prospettive e di ambizioni. Davide Ballerini ha preso la decisione: firmare un contratto con la Astana Qazaqstan e augurarsi di avere più chance per mettersi in evidenza nel 2024. Una Soudal – QuickStep sempre più improntata attorno al fenomenale Remco Evenepoel nelle corse a tappe ha portato Ballerini a optare per la sua ex squadra.

La formazione kazaka, infatti, potrebbe garantire al 28enne nostrano maggiori possibilità per puntare a vincere delle gare che rientrano nelle proprie caratteristiche. Rispetto al passato, l’Astana è più votata agli uomini veloci e da Classiche e tali obiettivi vanno a coincidere con le ambizioni del corridore italiano.

“Sono molto felice di tornare alla Astana Qazaqstan e sono sicuro che insieme potremo ottenere qualcosa di buono. Conosco molto bene la squadra, è un gruppo solido in cui le persone sanno come lavorare, come creare un buon ambiente e come mettere insieme tutte le cose. E so che la squadra sa come vincere. Mi aspetto grandi cose nella prossima stagione e sono sicuro che tutto andrà nel modo giusto sia per me che per la squadra. Ora con questo trasferimento ho nuovi obiettivi e nuove motivazioni. Naturalmente, prima di tutto vorrei concentrarmi sulle classiche del Nord e soprattutto sulla Parigi-Roubaix“, le dichiarazioni del ciclista nostrano (fonte: Spazio Ciclismo).

Foto: LiveMedia/Nigel Keene