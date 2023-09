Ciclismo, Damiano Caruso rinnova con la Bahrain-Victorious fino al 2025, prolungamenti anche per Buitrago e Arashiro

Ancora due anni insieme. La Bahrain-Victorious ha annunciato tre rinnovi di contratto per la sua squadra professionistica e, tra di loro, c’è anche Damiano Caruso, che vestirà la maglia emiratina fino al 2025.

Il ciclista siciliano è riuscito a trovare nella squadra diretta da Milan Erzen il luogo dove far emergere tutto il suo talento dopo una carriera da gregario di lusso per i grandi giri. Dal 2021 in poi si è dimostrato infatti come uno dei pochi italiani capaci di poter fare classifica nelle corse di tre settimane, con un secondo posto dietro Egan Bernal nel Giro d’Italia 2021 e la quarta piazza di quest’anno.

“Il rinnovo di un altro anno è pura formalità – afferma Caruso nel comunicato stampa della Bahrain-Victorious – Avevamo bisogno di discutere la possibilità di rimanere o meno in squadra. Mi sento parte di un progetto oltre al ruolo di ciclista professionista, mi sento parte di una famiglia che mi gratifica come atleta e come persona: sentimenti che mi hanno spinto a rinnovare il contratto fino al 2024. Mi piace pensare che la Bahrain-Victorious può essere la squadra con cui chiudere la mia carriera ciclistica“.

Quello di Caruso non è però l’unico rinnovo annunciato dalla Bahrain-Victorious. La squadra degli Emirati Arabi ha prolungato anche l’accordo con il giapponese Yukiya Arashiro fino al 2024 e soprattutto quello di Santiago Buitrago: il colombiano ha firmato un accordo che durerà fino al 2027. “Nelle ultime stagioni la squadra mi ha aiutato a crescere – dichiara il colombiano – voglio continuare a credere al progetto che la squadra ha con me. Spero che possa dare alla squadra più successi possibile per ripagare la fiducia in me per raggiungere insieme i nostri obiettivi“.

Foto: LaPresse