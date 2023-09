Chi sono i giocatori dell’Italia Under 21 e dove giocano? Inizia un nuovo ciclo verso gli Europei

Inizia il nuovo ciclo anche per l’Italia Under 21. Dopo la brusca eliminazione agli Europei di categoria, la FIGC ha deciso di affidare il compito di rilanciare la massima selezione giovanile azzurra a Carmine Nunziata, artefice della finale mondiale dell’Under 20 di quest’estate. Sono 25 i giocatori convocati per i primi due impegni per le qualificazioni agli Europei del 2025.

Gli Azzurrini ripartono proprio da buona parte del nucleo che ha fatto strada nella competizione iridata. Undici dei venticinque convocati facevano parte della spedizione in Argentina: i portieri Sebastiano Desplanches, Jacopo Sassi e Gioele Zacchi, i difensori Daniele Ghilardi, Gabriele Guarino, Riccardo Turicchia e Mattia Zanotti, i centrocampisti Cesare Casadei, Tommaso Baldanzi e Matteo Prati da cui passerà buona parte della nostra manovra, e la punta Francesco Pio Esposito.

Quest’ultimo è stato protagonista anche nel successo degli Europei Under 19; Nunziata ha voluto attingere anche da quella selezione, dando un ruolo di rilievo a Cher Ndour, nuovo giocatore del Paris Saint-Germain a soli diciannove anni, e per Michael Kayode, match winner nella finale con il Portogallo. Quest’ultimo ha preso il posto di Destiny Udogie del Tottenham , fuori per infortunio. Ha dovuto declinare la convocazione anche Giovanni Fabbian, distintosi al Bologna con il gol del 2-1 contro il Cagliari.

ITALIA U21, I CONVOCATI PER LE QUALIFICAZIONI AGLI EUROPEI 2025

PORTIERI

Sebastiano DESPLANCHES (Palermo)

Jacopo SASSI (Pro Vercelli)

Gioele ZACCHI (Giana Erminio)

DIFENSORI

Lorenzo PIROLA (Salernitana)

Matteo RUGGERI (Atalanta)

Giorgio CITTADINI (Monza)

Diego COPPOLA (Verona)

Daniele GHILARDI (Sampdoria)

Gabriele GUARINO (Empoli

Michael KAYODE (Fiorentina)

Riccardo TURICCHIA (Juventus NextGen)

Mattia ZANOTTI (San Gallo)

CENTROCAMPISTI

Edoardo BOVE (Roma)

Fabio MIRETTI (Juventus)

Cesare CASADEI (Leicester)

Tommaso BALDANZI (Empoli)

Jacopo FAZZINI (Empoli)

Cher NDOUR (Paris Saint-Germain)

Simone PANADA (Sampdoria)

Matteo PRATI (Cagliari)

Franco TONGYA (AEK Larnaca)

ATTACCANTI

Lorenzo COLOMBO (Monza)

Gaetano ORISTANIO (Cagliari)

Marco NASTI (Bari)

Francesco Pio ESPOSITO (Spezia)

