Chi sono gli attaccanti dell’Italia? Le prime idee di Luciano Spalletti e i nomi più caldi

Luciano Spalletti (non) chiama e Gianluca Scamacca risponde. Il nuovo bomber dell’Atalanta, alla prima da titolare da quando è arrivato a Bergamo, sigla una doppietta contro il Monza, forse fuori tempo massimo.

Il ct azzurro, presentato ieri, sabato 2 settembre, a Coverciano, infatti, ha deciso di puntare su altri nomi per i suoi primi impegni alla guida della Nazionale italiana di calcio: Scamacca, così come Moise Kean, non sono stati convocati per «basso minutaggio».

Posto che l’ex allenatore del Napoli ha in mente un attacco che prevede una sola punta centrale (che sia nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1), per le gare contro Macedonia del Nord e Ucraina Spalletti ha scelto tre profili diversi tra loro.

Sono stati infatti convocati Ciro Immobile, Mateo Retegui e Giacomo Raspadori. Il tecnico dunque si lascia aperte diverse possibilità di sviluppo della manovra.

Nessuna grossa novità, invece, per quanto riguarda la batteria degli esterni offensivi: Federico Chiesa, Wilfried Gnonto, Matteo Politano e Mattia Zaccagni.

Rimane infine da capire che tipo di utilizzo Spalletti vorrà di Nicolò Zaniolo, anche lui incluso nei 29 convocati: probabile un suo utilizzo da trequartista nel 4-2-3-1, ma il ct ama plasmare giocatori con le sue caratteristiche per adattarli a nuovi ruoli.

Foto: LaPresse