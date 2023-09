Chi sono Galarneau e Diallo: i semi-sconosciuti che lâ€™Italia affronta in Coppa Davis

I due singolaristi scelti dal Canada per la sfida all’Italia di Coppa Davis a Bologna sono Alexis Galarneau, che affronterà Lorenzo Sonego in apertura, e Gabriel Diallo, che sfiderà Lorenzo Musetti nel secondo incontro. In entrambi i casi non ci sono precedenti. Il doppio annunciato, infine, opporrà lo stesso Galarneau e Vasek Pospisil a Simone Bolelli ed Andrea Vavassori.

Alexis Galarneau, classe 1999, è numero 200 in singolare e 422 in doppio, ed ha già giocato in Coppa Davis nel 2022: nel turno eliminatorio perse in singolare contro il neerlandese Botic van de Zandschulp per 7-5 7-6, mentre nella fase a gironi delle Finali si arrese in doppio, proprio assieme a Pospisil, per 6-1 6-0 ai serbi Mionir Kecmanovic e Filip Krajinovic. Giocatore destrorso, gioca il rovescio a due mani: sul circuito ATP vanta un bilancio di 0-1 in stagione e 0-3 in carriera.

Gabriel Diallo, invece è più giovane, essendo classe 2001 (compirà 22 anni domenica 24 settembre), ed al momento è numero 158 ATP in singolare e 453 in doppio. Passato professionista proprio in questa stagione, già nel 2022 giocò in Coppa Davis, quando nella fase a gironi delle Finali fu sconfitto in singolare dal serbo Laslo Djere, che si impose con un duplice 6-2. Anche in questo caso si tratta di un giocatore destrorso, che gioca il rovescio a due mani: sul circuito maggiore il suo bilancio in stagione è di 1 vittoria e 4 sconfitte, mentre nel 2022 giocò un solo incontro, perdendolo.

