Jorge Lorenzo: “Mi piacerebbe gareggiare contro Valentino Rossi alla 24 Ore di Le Mans”

Quella tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo è stata indubbiamente una delle rivalità più intense e spettacolari della storia del Motomondiale, ma non va scartata l’ipotesi di un nuovo confronto tra i due ex compagni di squadra Yamaha nel contesto delle quattro ruote. Entrambi infatti, terminata l’avventura in MotoGP, stanno affrontando dei campionati automobilistici con l’obiettivo di divertirsi e raggiungere palcoscenici prestigiosi.

“Valentino Rossi è sempre stato un grande avversario per me. Competere contro di lui anche sulle quattro ruote sarebbe una sfida interessante. Fino ad ora non c’è stata occasione ma se dovessi scegliere una competizione in cui mi piacerebbe gareggiare contro di lui credo che sarebbe la 24 Ore di Le Mans“, dichiara il 36enne maiorchino all’Ansa.

“La mia scelta di continuare a scendere in pista è legata alla paura della noia, dopo il mio ritiro dalla MotoGP non posso negare di aver sentito la mancanza dell’adrenalina. Le differenze tra auto e moto? In moto è più facile mantenere alta l’attenzione. Mentre la difficoltà maggiore riguarda le gomme: quelle dell’auto sono meno lisce e ho dovuto imparare a calibrare bene la frenata“, aggiunge il cinque volte iridato. Lorenzo sarà impegnato questo weekend a Monza per la quarta tappa stagionale della Porsche Carrera Cup Italia con Q8 Hi Perform.

Foto: Lapresse