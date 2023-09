Chi ha giocato meglio con le Nazionali? I nomi piÃ¹ caldi per le squadre di Serie A in vista del ritorno del campionato

La Serie A 2023/2024 sta nuovamente per andare in scena. La massima serie italiana dopo la sosta di due settimane per favorire le partite delle varie Nazionali in azione, tornerà ad allietare, questo weekend, i cuori dei tanti appassionati di questo sport. Si comincerà sabato 16 settembre con Juventus-Lazio a partire dalle ore 15.00 e si concluderà solamente lunedì 18 settembre con il quarto turno, quando a calcare il terreno di gioco del Bentegodi saranno Verona e Bologna.

SERIE A: CHI HA GIOCATO MEGLIO CON LE NAZIONALI?

Dalle doppiette di Frattesi e Arnautovic…

Ma, ovviamente, non si può non fare un bilancio dei vari giocatori di Serie A che hanno indossato la maglia della propria Nazionale. E partiamo subito dall’Atalanta: De Ketelaere ha giocato solo 24′ minuti con il Belgio, ma gli sono bastati per mettere a segno il gol del 5-0 contro l’Estonia, a testimonianza di quanto il giocatore sia in forma. Bene anche Lookman andato a segno con la sua Nigeria, piuttosto che Holm, Pasalic e De Roon, tutti a segno.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

In casa Fiorentina Nico Gonzalez ha timbrato il cartellino con la sua Argentina nella sfida contro la Bolivia. L’Inter, invece, ha potuto gioire a suon di prestazioni sontuose messe in mostra specialmente da tre dei tanti giocatori nerazzurri convocati nelle rispettive Nazionali. Thuram ha brillato con la Francia e segnato un gol. Splendida anche la prova di Arnautovic con la sua Austria: doppietta alla Svezia. E ad aver segnato un’altra doppietta decisiva è stato Frattesi con l’Italia: il centrocampista, letteralmente on fire, ha fatto ammattire l’Ucraina sfoggiando una prestazione sublime.

…alla tripletta di Osimhen

Virando verso Torino, sponda Juventus, buone le partite di Weah (in gol con gli USA) e Miretti che con l’Italia U21 ha inciso il proprio nome sul tabellino marcatori nella sfida vinta per 0-2 contro la Turchia. Il capitano della Lazio Immobile ha segnato un gol contro la Macedonia del Nord così come Pulisic e Chukwueze: i due giocatori impegnati con gli Stati Uniti e la Nigeria, hanno siglato una marcatura a testa rispettivamente contro Uzbekistan e Sao Tomé e Principe. E sempre rimanendo all’interno della Nazionale nigeriana ma sponda Napoli, va evidenziata la prova di Osimhen.

Il giocatore partenopeo ha siglato una splendida tripletta ed è apparso affamato dentro l’area di rigore: occhio perché in campionato vorrà ripetersi. In gol anche il compagno di squadra macedone Elmas. La Roma in vista della sfida di domenica contro l’Empoli, potrebbe aver ritrovato Lukaku: il belga contro l’Estonia ha messo a segno una doppietta e servito per giunta un assist. Insomma i protagonisti di queste due settimane sono stati tanti: vedremo come questi giocatori approcceranno a un nuovo weekend di Serie A.

Foto: LaPresse