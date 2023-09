Chi Ã¨ l’arbitro di Atalanta-Rakow Czestochowa? Fischietto israeliano al debutto con i nerazzurri

L’Atalanta si appresta a scendere in campo per la prima partita europea della stagione. I bergamaschi saranno di scena al Gewiss Stadium dalle 21.00 di questa sera con il Rakow Czestochowa per il turno iniziale del girone D dell’Europa League 2023-2024: un’esordio alla portata per i nerazzurri, i quali vorranno dare il via al cammino continentale con un successo convincente.

Dopo la sconfitta arrivata nella scorsa domenica, con i bergamaschi che sono stati battuti per 3-2 nello scontro diretto con la Fiorentina, la Dea deve reagire con un successo questa sera: l’inizio di stagione della Dea è stato un continuo saliscendi e, per provare a iniziare una striscia consecutiva di successi, il match odierno rappresenta l’occasione ideale per accrescere la fiducia della squadra, con Gasperini che ruoterà alcuni dei suoi elementi principali per farli rifiatare in vista delle prossime partite.

L’avversario della Dea è il Rakow Czestochowa, squadra campione in carica del campionato polacco. Il team allenato da Dawid Szwarga è alla prima esperienza in una fase a gironi di una coppa continentale, traguardo reso possibile grazie al bel percorso intrapreso nei preliminari di Champions, eliminando nell’ordine Flora Tallin, Qarabag e Aris Limassol, prima di retrocedere in Europa League a causa della sconfitta nel doppio confronto nel playoff con il Copenaghen.

La UEFA ha designato per la sfida odierna l’israeliano Roi Reinshreiber: il direttore di gara classe 1980 è al debutto con l’Atalanta, mentre ha già avuto l’occasione di arbitrare un match di un’altra squadra italiana, la Lazio, nella stagione 2018-2019 proprio in Europa League contro l’Apollon Limassol.

Foto: Lapresse