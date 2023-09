Chi affronterÃ  Sinner al prossimo turno a Pechino? Insidia asiatica e un precedente lottato

Jannik Sinner ha debuttato con una vittoria al torneo ATP 500 di Pechino. Il tennista italiano ha sconfitto il britannico Daniel Evans in tre set e si è così qualificato agli ottavi di finale della kermesse sul cemento della capitale cinese. L’altoatesino ha vinto agevolmente il primo set e si è trovato in vantaggio per 5-4 nella seconda frazione, sembrava prossimo alla chiusura sul proprio turno in battuta e invece ha subito la rimonta dell’avversario. Nel terzo parziale ha riscontrato un problema muscolare alla coscia sinistra, ha richiesto l’intervento del fisioterapista in un paio di occasioni, è caduto a terra in un tentativo di recupero da fondo campo, si è leggermente “sbucciato” il ginocchio e poi è riuscito a imporsi.

Jannik Sinner dovrà lasciarsi alle spalle le avverse vicissitudini odierne (tra cui anche un fastidioso raffreddore, gli hanno fornito a più riprese alcune pacchetti di fazzoletti) in vista della prossima sfida. Di fronte si troverà il vincente del confronto tra il cinese Juncheng Shang e il giapponese Yoshihito Nishioka, che si incroceranno più tardi. Insidia asiatica all’orizzonte per il 22enne. Contro il padrone di casa, numero 160 del ranking ATP e oggettivamente poco quotato, non ci ha mai giocato e partirebbe ampiamente favorito.

Contro il nipponico, numero 38 al mondo, si preannuncia un’autentica battaglia dove il numero 7 del ranking ATP dovrà dare il massimo per provare a ripetere il successo ottenuto nell’unico precedente: 6-1, 4-6, 6-3 pochi mesi fa negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. Sinner, che ai tempi era reduce da un tour de force nei Masters 1000 (semifinale a Indian Wells, finale a Miami, semifinale a Montecarlo), decise poi di non scendere in campo per disputare il quarto di finale contro Lorenzo Musetti, il quale perse successivamente la semifinale contro il greco Stefanos Tsitsipas.

La partita tra Sinner e Nishioka o Shang mette in palio l’accesso ai quarti di finale, dove potrebbe profilarsi una super sfida contro il danese Holger Rune, oggi capace di rialzarsi dopo gli ultimi deludenti risultati e battere il canadese Felix Auger-Aliassime, meritandosi il secondo turno contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Tutto con una finestra sulla possibile semifinale contro Carlos Alcaraz…

