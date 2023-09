Che partite di Champions League si vedono su Sky questa settimana (19-20 settembre)? Calendario partite, programma, orario, tv, streaming

La UEFA Champions League 2023/2024 sta ufficialmente per partire. La 69esima edizione della manifestazione, la 32ma con la formula attuale, andrà in scena tra poco più di 24 ore: tra martedì 19 e mercoledì 20 settembre infatti, si disputeranno le 16 partite previste per la prima giornata. Dunque esordiranno tra domani e dopodomani tutte e 32 le formazioni impegnate nella massima competizione europea per club, comprese le quattro italiane presenti.

Il Milan di Stefano Pioli dovrà ad esempio affrontare il Newcastle martedì alle ore 18.45: i rossoneri dopo la sonora batosta nel derby contro l’Inter, apriranno le porte di San Siro all’ex di turno Tonali. La sera dello stesso giorno, la Lazio se la vedrà con l’Atletico Madrid in questo primo turno: si prevede uno Stadio Olimpico gremito. Attenzione anche al Napoli che, mercoledì alle 21.00 sarà ospite del Braga. Queste tre partite e non solo, potranno essere seguite sui vari canali Sky.

Ricordiamo infatti che, l’emittente, trasmetterà 121 partite su 137 in questa stagione 2023/2024. L’unica italiana non visibile su Sky sarà l’Inter in questa prima giornata, che verrà invece trasmessa in streaming su Prime Video. Ma ecco di seguito tutte le quindici partite che, tra martedì 19 e mercoledì 20 settembre verranno mandate in onda su Sky.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE (19-20 SETTEMBRE)

Martedì 19 settembre

Ore 18.45 – Milan-Newcastle – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go. Diretta LIVE TESTUALE su OA Sport

Ore 18.45 – Young Boys-RB Lipsia – Diretta tv su Sky Sport 253, Sky Sport Arena (canale 204). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Lazio-Atletico Madrid – Diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go, Mediaset Infinity. Diretta LIVE TESTUALE su OA Sport

Ore 21.00 – Feyenoord-Celtic – Diretta tv su Sky Sport 256. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – PSG-Borussia Dortmund – Diretta tv su Sky Sport 253, Sky Sport Arena (canale 204). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Manchester City-Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport 254. Diretta streaming su Sky Go, NOW, Infinity+

Ore 21.00 – Barcellona-Royal Antwerp – Diretta tv su Sky Sport 256. Diretta streaming su Sky Go, NOW, Infinity+

Ore 21.00 – Shakhtar-Porto – Diretta tv su Sky Sport 257. Diretta streaming su Sky Go, NOW, Infinity+

Mercoledì 20 settembre

Ore 18.45 – Galatasaray-Copenaghen – Diretta tv su Sky Sport 254, Sky Sport Max (canale 205). Diretta streaming su Sky Go, NOW, Infinity+

Ore 18.45 – Real Madrid-Union Berlin – Diretta tv su Sky Sport 253, Sky Sport Arena (canale 204). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Bayern Monaco-Manchester United – Diretta tv su Sky Sport 253, Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Arsenal-PSV – Diretta tv su Sky Sport 254, Sky Sport Max (canale 205). Diretta streaming su Sky Go, NOW, Infinity+

Ore 21.00 – Siviglia-Lens – Diretta tv su Sky Sport 256. Diretta streaming su Sky Go, NOW, Infinity+

Ore 21.00 – Braga-Napoli – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go. Diretta LIVE TESTUALE su OA Sport

Ore 21.00 – Benfica-Salisburgo – Diretta tv su Sky Sport 255. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

