Che partite di Champions League si vedono su Mediaset questa settimana (20 settembre)? Programma, orario, tv, streaming

La UEFA Champions League 2023/2024 è pronta ad andare in scena questa settimana. Tra martedì 19 e mercoledì 20 settembre si disputeranno le gare della 1a giornata della fase a gironi. La massima competizione europea per club allieterà dunque le serate con il grande calcio e le grandi stelle, che calcheranno i vari terreni di gioco sparsi in giro per il continente. Ma sorge spontanea una domanda: quali saranno le partite visibile su Mediaset questa settimana? Cerchiamo subito di dare una risposta.

Le partite della UEFA Champions League saranno visibili anche sui canali Mediaset. Una partita verrà trasmessa in diretta su Canale 5, questa settimana toccherà alla Lazio che se la vedrà martedì 19 settembre a partire dalle ore 21.00 con l’Atletico Madrid. Inoltre, per chi ha attivato il Channel Infinity+, su Mediaset Infinity si potranno vedere le altre partite del martedì e 7 delle 8 partite del mercoledì della fase a gironi.

Dunque si avrà la possibilità di accedere a 121 match, di cui 17 gratis su Mediaset Infinity e 104 su Infinity+ incluse due delle semifinali e la finale. Ecco di seguito dunque le partite che si giocheranno mercoledì 20 settembre e che verranno trasmesse sui canali Mediaset.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE (20 SETTEMBRE)

Mercoledì 20 settembre

Ore 18.45 – Galatasaray-Copenaghen – Diretta tv su Sky Sport 254, Sky Sport Max (canale 205). Diretta streaming su Sky Go, NOW, Infinity+

Ore 18.45 – Real Madrid-Union Berlin – Diretta tv su Sky Sport 253, Sky Sport Arena (canale 204). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Bayern Monaco-Manchester United – Diretta tv su Sky Sport 253, Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Arsenal-PSV – Diretta tv su Sky Sport 254, Sky Sport Max (canale 205). Diretta streaming su Sky Go, NOW, Infinity+

Ore 21.00 – Siviglia-Lens – Diretta tv su Sky Sport 256. Diretta streaming su Sky Go, NOW, Infinity+

Ore 21.00 – Braga-Napoli – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go. Diretta LIVE TESTUALE su OA Sport

Ore 21.00 – Benfica-Salisburgo – Diretta tv su Sky Sport 255. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

