Che partita di Europa League si vede su TV8 gratis e in chiaro questa settimana (21 settembre)? Programma, orario, tv, streaming

Iniziano le coppe europee; con il martedì ed il mercoledì che occuperanno la scena con la Champions League; il giovedì sarà invece il turno delle altre due competizioni, Europa League e Conference League. Tv8 ha a disposizione una partita in chiaro in serata, scegliendo la sfida tra Atalanta e Rakow Czestochova da mandare in diretta.

I nerazzurri stanno cambiando pelle rispetto alle ultime stagioni e tornano in Europa dopo un anno di assenza. Gasperini vuole proseguire con i suoi concetti di gioco, fatti di pressing e difesa a tre, ma vuole provare a fare strada in ambito europeo. Di fronte i freschi vincitori del campionato polacco al quinto anno di permanenza nella massima serie.

Il match tra Atalanta e Rakow sarà dunque a disposizione in chiaro su Tv8 con calcio d’inizio alle ore 21.00. Ovviamente la partita sarà disponibile in streaming anche su tv8.it, oltre che sulle varie piattaforme di Sky, che ha dalla sua i diritti di tutta la seconda competizione continentale.

ATALANTA-RAKOW, EUROPA LEAGUE IN CHIARO: DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Tv8, dalle 21.00

Diretta streaming: tv8.it, dalle 21.00

Foto: LaPrese