Che partita di Europa League si vede oggi su TV8 in chiaro? Programma, orario, tv, streaming

La seconda competizione europea per club è pronta a scendere in campo: stiamo ovviamente parlando della UEFA Europa League. Il torneo continentale tra qualche ora inizierà ufficialmente con le prime formazioni che calcheranno i vari terreni di gioco sparsi per l’Europa. Tantissime le sfide in programma, non mancheranno dunque le emozioni, i gol e soprattutto le stelle pronte a regalare spettacolo. Ma prestiamo particolare attenzione perché, una partita in particolare, verrà trasmessa in chiaro su TV8: ci riferiamo ad Atalanta-Rakow.

L’undici di mister Gian Piero Gasperini all’interno del Gewiss Stadium a partire dalle ore 21.00 di oggi, esordirà in Europa League e dovrà farlo contro un avversario che, sulla carta, parte estremamente sfavorito. La Dea dovrà infatti vedersela contro i polacchi del Rakow, formazione della città di Czestochowa. I bergamaschi dunque sono nettamente favoriti e la vittoria finale dovrebbe essere alla loro portata: ma occhio perché le partite in Europa rimangono estremamente imprevedibili.

Koopmeiners e compagni, in questo avvio di Serie A, hanno raccolto 6 punti in quattro giornate, figli di due vittorie e due sconfitte. L’Europa League potrebbe aiutare quindi a trovare continuità di risultati ma attenzione perché dall’altra parte del terreno di gioco ci sarà una formazione quarta in classifica nel proprio campionato con 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Insomma vedremo chi, questa sera, la spunterà.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Atalanta-Rakow, match valido per la 1ma giornata della UEFA Europa League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252. La diretta streaming avverrà invece su DAZN, NOW, Sky Go e sul sito TV8.it.

CALENDARIO ATALANTA-RAKOW (OGGI)

Giovedì 21 settembre

Ore 21.00 – Atalanta-Rakow – UEFA Europa League, 1° turno – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252. Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go, TV8.it.

PROGRAMMA ATALANTA-RAKOW: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Atalanta-Rakow:

Diretta tv: TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252.

Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go, TV8.it.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-RAKOW

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zortea, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, De Ketelaere. All.: Gasperini

RAKOW (3-4-2-1): V. Kovacevic; Racovitan, Rundic, A. Kovacevic; Tudor, Papanikolaou, Berggren, Plavsic; Cebula, Nowak; Piasecki. All.: Szwarga

Foto: LaPresse