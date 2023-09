Che partita di Champions League si vede su Amazon Prime in esclusiva questa settimana (20 settembre)? Programma, orario, tv, streaming

La UEFA Champions League 2023/2024 è pronta ad andare in scena con il primo turno. La massima competizione europea per club tornerà sui vari terreni di gioco sparsi per il continente a partire da domani, martedì 19 settembre. La fase a gironi è alle porte e dunque durante la settimana i tanti supporters e appassionati di calcio, potranno seguire una delle manifestazioni più affascinanti al mondo. Ma sorge spontanea una domanda: quale partita verrà trasmessa su Amazon Prime?

Prime Video trasmetterà in diretta e in esclusiva in Italia le 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League. Le migliori partite del mercoledì vedranno sempre impegnata una squadra italiana presente nei gironi e, in caso di qualificazione, fino alle semifinali. In caso di semifinale con una squadra italiana, il match sarà trasmesso anche in chiaro. E in questa prima settimana di UEFA Champions League, toccherà all’Inter di Simone Inzaghi essere trasmessa sulla piattaforma in streaming.

I nerazzurri, mercoledì 20 settembre a partire dalle ore 21.00, se la vedranno con la Real Sociedad proprio nella prima giornata della fase a gironi di questa edizione della Champions 2023/2024. Gli spagnoli allenati da Imanol Barrenetxea ne LaLiga, massimo campionato, in cinque gare hanno raccolto appena 6 punti, figli di una sola vittoria, tre pareggi e una sconfitta: la posizione di classifica occupata è l’undicesima.

Discorso totalmente differente per la formazione milanese che, nell’ultimo turno, ha schiantato il Milan per 5-1 nel derby e si trova sola in vetta dopo le prime quattro giornate di campionato: 12 punti conquistati e quattro vittorie su quattro con 13 gol segnati e solamente uno subito. Vedremo se la Beneamata riuscirà a imporsi anche in terra spagnola: non sarà semplice ma l’undici guidato dal mister piacentino vorrà certamente partire con il piede giusto. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Real Sociedad-Inter, match valido per la 1a giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024.

CALENDARIO REAL SOCIEDAD-INTER (20 SETTEMBRE)

Mercoledì 20 settembre

Mercoledì 20 settembre

Ore 21.00 – Real Sociedad-Inter – Diretta streaming su Prime Video. Diretta LIVE TESTUALE su OA Sport

PROGRAMMA REAL SOCIEDAD-INTER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Real Sociedad-Inter:

Diretta tv: –

Diretta streaming: Prime Video

Prime Video Diretta live testuale: OA Sport

