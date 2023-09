Che partita di Champions League si vede oggi su Canale 5 in chiaro? Programma Mediaset, orario, tv, streaming

La UEFA Champions League è pronta a scendere in campo quest’oggi, martedì 19 settembre. La massima competizione europea per club in data odierna, inizierà ufficialmente il proprio percorso che porterà alla Finale di Wembley prevista per il 1° giugno del 2024. Sono 32 le squadre che tra oggi e domani calcheranno i vari terreni di gioco sparsi per il continente e, tra queste squadre, non mancheranno le quattro italiane in corsa: il Napoli, l’Inter, il Milan e la Lazio.

E soffermiamoci proprio sui biancocelesti guidati da Maurizio Sarri che, tra qualche ora, alle 21.00 per l’esattezza, apriranno le porte dell’Olimpico all’Atletico Madrid. La Lazio inizierà dunque la fase a gironi contro un avversario ostico e insidioso. La squadra spagnola guidata da mister Diego Simeone rimane una formazione rognosa e darà sicuramente filo da torcere a Immobile e compagni che dovranno quindi lottare davanti al proprio pubblico.

La Lazio nelle prime giornate di Serie A non ha brillato e vorrà sicuramente rifarsi in campo europeo; idem l’Atletico Madrid, settimo in campionato a quota 7. La partita verrà trasmessa in chiaro su Canale 5. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Lazio-Atletico Madrid, match valido per la 1a giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024.

CALENDARIO LAZIO-ATLETICO MADRID (19 SETTEMBRE)

Martedì 19 settembre

Ore 21.00 – Lazio-Atletico Madrid – Diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go, Mediaset Infinity. Diretta LIVE TESTUALE su OA Sport

PROGRAMMA LAZIO-ATLETICO MADRID: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Lazio-Atletico Madrid:

Foto: LaPresse