Champions League, quali partite vedere su Canale 5, Prime e Sky questa settimana. Orari, programma 19-20 settembre, tv, streaming

La UEFA Champions League 2023/2024 è pronta a scendere in campo. La massima competizione europea per club tra poco più di 24 ore andrà in scena con il primo turno della fase a gironi. Dopo una lunga estate ricca di incontri preliminari per decidere le ultime squadre in grado di staccare il pass per la competizione, è arrivato il momento di vedere in azione le tante stelle sul terreno di gioco sparse per tutta l’Europa.

Tra martedì 19 e mercoledì 20 settembre tutte e 32 le squadre che prendono parte alla Champions League esordiranno nel torneo e inizieranno la propria ambiziosa corsa verso Wembley, Stadio in cui si giocherà la Finale il 1° giugno del 2024. E, ad aprire le danze, ci penserà proprio una formazione italiana: il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, a San Siro e alle 18.45 di martedì, ospiteranno il Newcastle dell’ex Sandro Tonali. Subito un incontro spumeggiante e ricco di ricordi.

Tutta la UEFA Europa League è su DAZN. Attiva ora

La sera dello stesso giorno dei Diavoli, la Lazio di Maurizio Sarri, in un vero e proprio big match se la vedrà con l’Atletico Madrid. Si prevede un Olimpico stracolmo di passione. Occhio, sempre alle 21.00, anche a PSG-Borussia Dortmund e alla prima gara in questa nuova edizione dei campioni in carica, occhio a Manchester City-Stella Rossa. Il giorno seguente, mercoledì 20 settembre, il Bayern Monaco in una rovente Allianz Arena, ospiterà il Manchester United.

Sempre alle 21.00, le altre due italiane della competizione, scenderanno sui terreni di gioco del Braga e della Real Sociedad: stiamo rispettivamente parlando del Napoli di Rudi Garcia e dell’Inter di Simone Inzaghi. Gli azzurri, in Portogallo, proveranno ad alzare la testa dopo le ultime due partite non indimenticabili in campionato. I nerazzurri invece, sull’onda dell’entusiasmo dopo il 5-1 rifilato al Milan, proveranno a battere anche gli spagnoli. Ma ecco di seguito il calendario e il programma della 1a giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE (19-20 SETTEMBRE)

Martedì 19 settembre

Ore 18.45 – Milan-Newcastle – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go. Diretta LIVE TESTUALE su OA Sport

Ore 18.45 – Young Boys-RB Lipsia – Diretta tv su Sky Sport 253, Sky Sport Arena (canale 204). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Lazio-Atletico Madrid – Diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go, Mediaset Infinity. Diretta LIVE TESTUALE su OA Sport

Ore 21.00 – Feyenoord-Celtic – Diretta tv su Sky Sport 256. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – PSG-Borussia Dortmund – Diretta tv su Sky Sport 253, Sky Sport Arena (canale 204). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Manchester City-Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport 254. Diretta streaming su Sky Go, NOW, Infinity+

Ore 21.00 – Barcellona-Royal Antwerp – Diretta tv su Sky Sport 256. Diretta streaming su Sky Go, NOW, Infinity+

Ore 21.00 – Shakhtar-Porto – Diretta tv su Sky Sport 257. Diretta streaming su Sky Go, NOW, Infinity+

Mercoledì 20 settembre

Ore 18.45 – Galatasaray-Copenaghen – Diretta tv su Sky Sport 254, Sky Sport Max (canale 205). Diretta streaming su Sky Go, NOW, Infinity+

Ore 18.45 – Real Madrid-Union Berlin – Diretta tv su Sky Sport 253, Sky Sport Arena (canale 204). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Bayern Monaco-Manchester United – Diretta tv su Sky Sport 253, Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Arsenal-PSV – Diretta tv su Sky Sport 254, Sky Sport Max (canale 205). Diretta streaming su Sky Go, NOW, Infinity+

Ore 21.00 – Siviglia-Lens – Diretta tv su Sky Sport 256. Diretta streaming su Sky Go, NOW, Infinity+

Ore 21.00 – Braga-Napoli – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go. Diretta LIVE TESTUALE su OA Sport

Ore 21.00 – Real Sociedad-Inter – Diretta streaming su Prime Video. Diretta LIVE TESTUALE su OA Sport

Ore 21.00 – Benfica-Salisburgo – Diretta tv su Sky Sport 255. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 19-20 SETTEMBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Milan-Newcastle:

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, Sky Sport 4K (canale 213)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, Sky Sport 4K (canale 213) Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

NOW, Infinity+, Sky Go Diretta live testuale: OA Sport

Young Boys-Lipsia:

Diretta tv: Sky Sport 253, Sky Sport Arena (canale 204)

Sky Sport 253, Sky Sport Arena (canale 204) Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Lazio-Atletico Madrid:

Diretta tv: Canale 5 (in chiaro), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201)

Canale 5 (in chiaro), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201) Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go, Mediaset Infinity

NOW, Infinity+, Sky Go, Mediaset Infinity Diretta live testuale: OA Sport

Feyenoord-Celtic:

Diretta tv: Sky Sport 256

Sky Sport 256 Diretta streaming: Infinity+, NOW, Sky Go

PSG-Borussia Dortmund:

Diretta tv: Sky Sport 253, Sky Sport Arena (canale 204)

Sky Sport 253, Sky Sport Arena (canale 204) Diretta streaming: Infinity+, NOW, Sky Go

Manchester City-Stella Rossa:

Diretta tv: Sky Sport 254

Sky Sport 254 Diretta streaming: Infinity+, NOW, Sky Go

Barcellona-Royal Antwerp:

Diretta tv: Sky Sport 256

Sky Sport 256 Diretta streaming: Infinity+, NOW, Sky Go

Shakhtar-Porto:

Diretta tv: Sky Sport 257

Sky Sport 257 Diretta streaming: Infinity+, NOW, Sky Go

Galatasaray-Copenaghen:

Diretta tv: Sky Sport 254, Sky Sport Max (canale 205)

Sky Sport 254, Sky Sport Max (canale 205) Diretta streaming: Infinity+, NOW, Sky Go

Real Madrid-Union Berlin:

Diretta tv: Sky Sport 253, Sky Sport Arena (canale 204)

Sky Sport 253, Sky Sport Arena (canale 204) Diretta streaming: Infinity+, NOW, Sky Go

Bayern Monaco-Manchester United:

Diretta tv: Sky Sport 253, Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 4K (canale 213)

Sky Sport 253, Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 4K (canale 213) Diretta streaming: Infinity+, NOW, Sky Go

Arsenal-PSV:

Diretta tv: Sky Sport 254, Sky Sport Max (canale 205)

Sky Sport 254, Sky Sport Max (canale 205) Diretta streaming: Infinity+, NOW, Sky Go

Siviglia-Lens:

Diretta tv: Sky Sport 256

Sky Sport 256 Diretta streaming: Infinity+, NOW, Sky Go

Braga-Napoli:

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252 Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

NOW, Infinity+, Sky Go Diretta live testuale: OA Sport

Real Sociedad-Inter:

Diretta tv: –

Diretta streaming: Prime Video

Prime Video Diretta live testuale: OA Sport

Benfica-Salisburgo:

Diretta tv: Sky Sport 255

Sky Sport 255 Diretta streaming: Infinity+, NOW, Sky Go

Foto: LaPresse