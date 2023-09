Canottaggio, primi due pass olimpici per lâ€™Italia ai Mondiali. Rimandate Rodini-Cesarini

L’Italia qualifica ai Giochi di Parigi 2024 due imbarcazioni e sei atleti nel complesso nella prima giornata dedicata alle semifinali ai Mondiali 2023 di canottaggio, in corso a Belgrado, in Serbia: vanno alle Olimpiadi il quattro di coppia senior maschile ed il doppio pesi leggeri maschile.

Altre cinque barche olimpiche tenteranno la qualificazione nella Finale B, mentre nelle specialità non olimpiche l’Italia conquista la Finale A con il singolo pesi leggeri maschile, mentre deve accontentarsi della Finale B con il singolo pesi leggeri femminile.

Va detto che il campo di regata, battuto da un forte vento contrario, ha fortemente condizionato le gare odierne, col programma stravolto nella giornata di ieri e che stamane ha visto la riassegnazione delle corsie in base ai risultati dei turni precedenti, con condizioni anche molto diverse da corsia a corsia.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel doppio pesi leggeri maschile (specialità in cui sono 7 i pass olimpici in palio) Stefano Oppo (Carabinieri) e Gabriel Soares (Marina Militare) sono secondi nella seconda semifinale in 6.47.23 e volano in Finale A, staccando contestualmente il pass olimpico, con il terzo crono complessivo.

Il quattro di coppia senior maschile (7 pass) formato da Nicolò Carucci (Fiamme Oro/SC Gavirate), Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili (Fiamme Gialle), arpiona il secondo posto nella prima semifinale in 6.17.13 ed approda in Finale A, ed ai Giochi, col quinto tempo assoluto.

Nel due senza senior maschile (11 pass) Davide Comini e Giovanni Codato (Fiamme Oro) si classificano al quinto posto nella prima semifinale in 7.15.11 e scivolano in Finale B, dove potranno qualificarsi ai Giochi evitando l’ultimo posto, che equivarrebbe invece al 12° assoluto.

Stessa missione da compiere per il due senza senior femminile (11 pass) di Alice Codato (SC Gavirate) ed Aisha Rocek (Carabinieri), seste ed ultime nella seconda semifinale in 8.05.80, che vanno in Finale B, dove dovranno rientrare tra le prime cinque per volare a Parigi.

Dovrà invece vincere la Finale B il quattro senza senior maschile (7 pass) di Paolo Covini, Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle), Davide Verità (Marina Militare) ed Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle), quarti nella prima semifinale in 6.33.81, ma col miglior crono tra quelli degli equipaggi che lotteranno per il 7° posto, che assegna il pass olimpico.

Appare più difficile la missione, almeno per quanto visto oggi, per il quattro di coppia senior femminile (7 pass) di Valentina Iseppi (CC Aniene), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle), Laura Meriano e Stefania Gobbi (Carabinieri), seste nella prima semifinale in 7.27.46 e costrette alla Finale B.

Obbligato a vincere la Finale B anche il doppio pesi leggeri femminile (7 pass) delle campionesse olimpiche in carica, Valentina Rodini (Fiamme Gialle) e Federica Cesarini (Fiamme Oro), seste nella prima semifinale in 7.41.33.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel singolo pesi leggeri maschile Niels Alexander Torre (Carabinieri) termina al secondo posto nella seconda semifinale in 7.50.86 e vola alla Finale A di domani col quarto crono complessivo, mentre non ce la fa il singolo pesi leggeri femminile di Ilaria Corazza (SC Timavo), la quale si piazza quinta in 9.03.36 nella seconda semifinale e scivola in Finale B, dove lotterà per il 7° posto assoluto.

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo